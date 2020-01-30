Источник материала: Аргументы и факты

Хочу с помощью газеты выразить «благодарность» нашим социально ориентированным чиновникам за их «заботу» о нас и за тот новогодний «подарок», который они преподнесли пенсионерам.

В январе, как обычно, пришла на почту получить пенсию и сразу оплатить коммунальные платежи, телефон, Интернет, кабельное телевидение и т. п. Слышу от кассира «приятное» сообщение: за некоторые платежи нужно доплатить по 60 копеек комиссии.

Кому же не хватает этих копеек? Почему, если я хочу «положить» на телефон 3 рубля, то должна заплатить еще 60 копеек сверху, непонятно за что? Или прикажете бегать по городу и искать офис мобильного оператора, чтобы сделать это без комиссии. «Делают» на нас, пенсионерах, деньги и называют это «услугами».

Почему тарифы у нас растут ежемесячно, вводятся новшества в виде разных «услуг»? Причем тарифы на тепло повышаются, даже учитывая теплую зиму. О снижении оплаты речи вообще не идет.

Ангелина, Новополоцк