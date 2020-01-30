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Доступная среда: в Минске обсудили закон о правах инвалидов
30.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские парламентарии обсудили новый законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции, сообщает телеканал «МИР 24».
Согласно документу, люди с ограниченными возможностями смогут бесплатно пользоваться автомобильными парковками. Кроме того, появятся персональные ассистенты. Это соцработники, которые пройдут обучение и будут сопровождать нуждающихся в помощи. Также – благодаря нововведениям – инвалидам станет проще устроиться на работу. Необходимые квоты введут к 2023 году.
Депутаты планируют рассмотреть законопроект на весенней сессии парламента.
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Люди с ограниченными возможностями получат квоты на предприятиях. Они могут бесплатно пользоваться парковками. Также у них появятся персональные ассистенты.
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