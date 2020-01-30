По горячим следам. В Волковыске служебно-розыскная собака поймала вора

Источник материала: Новости Волковыска

25 января текущего года на пульт централизованного наблюдения Волковысского отдела Департамента охраны поступил сигнал «Тревога» от сработавшей тревожной сигнализации продовольственного магазина.

На место происшествия незамедлительно была направлена группа задержания Волковысского отдела охраны со служебно-розыскной собакой по кличке «Чинг». Прибыв на место происшествия, было установлено, что неизвестный гражданин открыто похитил из магазина две корзинки с продуктами питания и спиртными напитками, на сумму более ста рублей. Выяснив обстоятельства произошедшего, была задействована служебная собака. Пройдя по запаховому следу более километра, пес привел сотрудников наряда к одному из магазинов, где и задержали схожего по приметам неработающего местного жителя. Подозреваемый гражданин во всем сознался. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, сообщает сайт Гродненского областного Департамента охраны.



