ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новостройка в кредит: какие варианты предлагают банки сегодня

30.01.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе мы изучили условия кредитов на жилье на общих условиях. Но для тех, кто хочет купить квартиру в новостройке, есть еще такой вариант, как партнерские программы. FINANCE.TUT.BY выяснил, с какими застройщиками сотрудничают белорусские банки и на каких условиях можно оформить кредит сегодня.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В данный обзор включены кредиты на недвижимость, предоставляемые банками по партнерским программам с застройщиками. Рассматривались кредиты минимальным сроком от 10 лет с процентной ставкой ниже ставки на общих условиях (ниже 12,47%).

Партнерские кредиты сроком от 10 лет выдают сейчас 5 банков. Вот на каких условиях оформляются кредиты, и с какими столичными застройщиками сотрудничают банки.

Банк, кредит

Объект, ставка

 Cрок, минимальный взнос, обеспечение

Банк БелВЭБ,

Дружная Будоўля

СООО «Инфореалт» (МК «Фарфоровый»);

10,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

25 лет;

от 20%;

при сумме до 30 тыс BYN — 2 поручителя и неустойка;

при сумме от 30 тыс BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка;

если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка

ООО «Тапас» (ЖК Мегаполис);

7,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

Беларусбанк,

Ипотека с нами

ООО «Стройтехинвест»; СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «Си — Трейдинг»; ОАО «Оргпромстрой — Торговая сеть»; ОДО «АЙРОН»; ГК «ТАПАС»; ООО «МайКлассКом»; ООО «СтройФормула»;

9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

20 лет;

от 10%;

при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог;

при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог

ООО «ТЕНКинвест»;

8,2%% (СР-0,8%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

ООО «ТРАЙПЛ»;

10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

Дана Холдингс;

4,99%% (СР-4,01%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

ООО «ЭЛЕДИ Компани»;

11%% (СР+2%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

Белинвестбанк,

Квартира от партнера

ООО «Трайпл» (ЖК «Мармелад»); СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «МайКлассКом»; ООО «ТАПАС» (ЖК «Мегаполис», ЖК «Олимпик Парк»); ООО «Стройформула»; ООО «Альбивита»; ООО «АйронИнвестПроект»; ООО «Флайбирд»;

не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

20 лет;

от 10%;

поручительство

СП «Строминвест» ООО;

не менее 8,9% (СКО-1,85%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

БНБ Банк,

Кредиты на недвижимость

1. Дана Холдингс;

0,000001%-12,47% в зависимости от срока

От 6 месяцев до 15 лет;

от 10%;

залог

2. ООО «Тапас», ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»;

10,99% на 5 лет, 10,99% (СР+1,99%) на 7 лет, 7,99% — первые 12 месяцев, далее 12,47% (СР+3,47%) на 10 лет и 15 лет

5, 7, 10, 15 лет;

от 10%;

залог

3. ООО «Трайпл»;

10,99−12,47% в зависимости от срока

От 5 до 15 лет;

от 10%;

залог

4. ООО «ТЕНКинвест»;

11,5% на 7 лет, 11,99% на 10 лет и 15 лет

7,10, 15 лет;

от 10%;

залог

БПС-Сбербанк,

Новоселье со Сбербанком

СООО «Инфореалт»;

8,99−11,5% первые 12−18 месяцев в зависимости от объекта, далее 12,47% (СКО*1,247)

20 лет;

10−30% в зависимости от обеспечения;

залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц

ООО «АйронИнвестПроект»;

9,99% — первые 11 месяцев, далее 12,47% (СКО*1,247)

Дана Холдингс;

6,99% — первые 24 месяца, далее 12,47% (СКО*1,247)

НикаПроект (ЖК Smart)

9,99% — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

Банк, кредит, cрок, минимальный взнос, обеспечение

Объект, ставка

Банк БелВЭБ,

Дружная Будоўля

25 лет; от 20%; при сумме до 30 тыс BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка

СООО «Инфореалт» (МК «Фарфоровый»);

10,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

ООО «Тапас» (ЖК Мегаполис);

7,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

Беларусбанк,

Ипотека с нами

20 лет; от 10%; при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог

ООО «Стройтехинвест»; СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «Си — Трейдинг»; ОАО «Оргпромстрой — Торговая сеть»; ОДО «АЙРОН»; ГК «ТАПАС»; ООО «МайКлассКом»; ООО «СтройФормула»;

9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

ООО «ТЕНКинвест»;

8,2%% (СР-0,8%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

ООО «ТРАЙПЛ»;

10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

Дана Холдингс;

4,99%% (СР-4,01%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

ООО «ЭЛЕДИ Компани»

11%% (СР+2%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

Белинвестбанк,

Квартира от партнера

20 лет; от 10%; поручительство

ООО «Трайпл» (ЖК «Мармелад»); СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «МайКлассКом»; ООО «ТАПАС» (ЖК «Мегаполис», ЖК «Олимпик Парк»); ООО «Стройформула»; ООО «Альбивита»; ООО «АйронИнвестПроект»; ООО «Флайбирд»;

не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

СП «Строминвест» ООО;

не менее 8,9% (СКО-1,85%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

БНБ Банк,

Кредиты на недвижимость

1. От 6 месяцев до 15 лет; от 10%; залог

2. 5, 7, 10, 15 лет; от 10%; залог

3. От 5 до 15 лет; от 10%; залог

4. 7,10, 15 лет; от 10%; залог

1. Дана Холдингс;

0,000001%-12,47% в зависимости от срока

2. ООО «Тапас», ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»;

10,99% на 5 лет, 10,99% (СР+1,99%) на 7 лет, 7,99% — первые 12 месяцев, далее 12,47% (СР+3,47%) на 10 лет и 15 лет

3. ООО «Трайпл»;

10,99−12,47% в зависимости от срока

4. ООО «ТЕНКинвест»;

11,5% на 7 лет, 11,99% на 10 лет и 15 лет

БПС-Сбербанк,

Новоселье со Сбербанком

20 лет; 10−30% в зависимости от обеспечения; залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц

СООО «Инфореалт»;

8,99−11,5% первые 12−18 месяцев в зависимости от объекта, далее 12,47% (СКО*1,247)

ООО «АйронИнвестПроект»;

9,99% — первые 11 месяцев, далее 12,47% (СКО*1,247)

Дана Холдингс;

6,99% — первые 24 месяца, далее 12,47% (СКО*1,247)

НикаПроект (ЖК Smart)

9,99% — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

Кредиты дешевле, но только первый год

  • Ключевое отличие большинства партнерских программ от кредитов на недвижимость на общих условиях — более низкая процентная ставка в первые 12−24 месяца: от 4,99% до 10,99% в зависимости от застройщика;

  • Исключение — БНБ-Банк. Там можно оформить кредит с постоянной льготной ставкой и максимальным сроком 15 лет;

  • В обзор не попали предложения от Приорбанка и БТА Банка: максимальный срок кредита по партнерской программе с этими банками — 5 лет;

  • Самый «длинный» кредит — 25 лет. На такой срок выдается партнерский кредит в Банке БелВЭБ. Для сравнения: максимальный срок кредита на общих условиях — 20 лет;

  • Банки сотрудничают как с известными застройщиками: Дана Холдингс, Айрон, Тапас, так и с теми, что менее на слуху. Например, СООО «Инфореалт», который сейчас реализуют ЖК «Фарфоровый» в центре Минска;

  • Минимальный размер собственного капитала равен 10−20% от стоимости жилья. Такой же минимальный процент банки потребуют по кредиту на общих условиях;

  • Обеспечением как обычно выступает неустойка, поручительство одного-двух физических лиц или залог.

А что в регионах

Среди банковских партнеров есть и региональные застройщики. Больше всего предложений по Бобруйску, Гомелю и Бресту.

В таблице представлена подробная информация по условиям и стоимости региональных партнерских кредитов в трех банках.

Банк, кредит

Объект, ставка

Срок, минимальный взнос, обеспечение

Беларусбанк,

Ипотека с нами

КУДП «УКС г. Бобруйска»; КУДП ООО «БелКитСтрой и Ко»;

10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

20 лет;

от 10%;

при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог;

при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог

ЧП «Ремсантехстрой»; ООО «Полоцкжилстрой»; ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»;

9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

ООО «Белпрок Строй групп»; ООО «ЕвростройАлиза»;

8% (СР-1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

Белинвестбанк,

Квартира от партнера

ООО «АЛДпроект»; ЧСУП «Ремсантехстрой»; ООО «Тетра-Стиль»; ООО «БелКитСтрой и Ко»;

не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

20 лет;

от 10%;

поручительство

ООО «Амфир-девелопмент»; ООО «Гомельский ДСК»;

не менее 10,99% (СКО-1,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

«Стройинжиниринг Групп»;

не менее 11,99% (СКО+0,24%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

БПС-Сбербанк,

Новоселье со Сбербанком

ЮрСтройМаш;

6,99% — первый год (при кредите на сумму 60−90% стоимости жилья); первые 18 месяцев (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья); первые 24 месяца (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья), далее 12,47% (СКО*1,247)

20 лет;

10−30% в зависимости от обеспечения;

залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц

Банк, кредит, срок, минимальный взнос, обеспечение

Объект, ставка

Беларусбанк,

Ипотека с нами

20 лет; от 10%; при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог

КУДП «УКС г. Бобруйска»; КУДП ООО «БелКитСтрой и Ко»;

10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

ЧП «Ремсантехстрой»; ООО «Полоцкжилстрой»; ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»;

9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

ООО «Белпрок Строй групп»; ООО «ЕвростройАлиза»;

8% (СР-1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)

Белинвестбанк,

Квартира от партнера

20 лет; от 10%; поручительство

ООО «АЛДпроект»; ЧСУП «Ремсантехстрой»; ООО «Тетра-Стиль»; ООО «БелКитСтрой и Ко»;

не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

ООО «Амфир-девелопмент»; ООО «Гомельский ДСК»;

не менее 10,99% (СКО-1,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

«Стройинжиниринг Групп»;

не менее 11,99% (СКО+0,24%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

БПС-Сбербанк,

Новоселье со Сбербанком

20 лет; 10−30% в зависимости от обеспечения; залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц

ЮрСтройМаш;

6,99% — первый год (при кредите на сумму 60−90% стоимости жилья); первые 18 месяцев (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья); первые 24 месяца (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья), далее 12,47% (СКО*1,247)

Условия строительства в регионах аналогичны предложениям по Минску. В первые 12−24 месяца банки предлагают льготную процентную ставку 6,99%-11,99% в зависимости от застройщика. Далее — стандартные 12,47%.

Сколько нужно будет платить

На примере квартиры в новостройке от ООО «Тапас» в ЖК Мегаполис посмотрим, во сколько обойдется такой кредит. Лучшие условия на данный момент — в Банке БелВЭБ. Рассчитаем, каким будет первый и 13-й ежемесячный платеж и общая переплата по партнерскому кредиту в сравнении с кредитом на общих условиях. Сумма кредита для расчетов: 30 тысяч долларов (65 тысяч рублей в эквиваленте).

Кредит

Срок; ставка; способ погашения

Первый платеж; переплата (BYN)

Банк БелВЭБ,

Дружная будоўля (ООО Тапас)

20 лет; 7,99% — первый год, далее — 12,47%; дифференцированный платеж

1-й месяц — 710,72; 13-й месяц — 924,82;

78 516

Банк БелВЭБ,

Уласная маемасць

20 лет; 12,47%; дифференцированный платеж

957,36;

81 379

Кредит

Срок, ставка, способ погашения; первый платеж; переплата (BYN)

Банк БелВЭБ,

Дружная будоўля (ООО Тапас)

20 лет; 7,99% — первый год, далее — 12,47%; дифференцированный платеж;

1-й месяц — 710,72; 13-й месяц — 924,82;

78 516

Банк БелВЭБ,

Уласная маемасць

20 лет; 12,47%; дифференцированный платеж;

957,36;

81 379

В первый месяц экономия на процентах составит 246,64 рубля за счет сниженной процентной ставки по партнерской программе. За весь год удастся сэкономить 2864 рубля.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ключевое отличие большинства партнерских программ от кредитов на недвижимость на общих условиях - более низкая процентная ставка в первые 12−24 месяца.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Делают» на нас, пенсионерах, деньги и называют это «услугами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика