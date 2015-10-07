Новостройка в кредит: какие варианты предлагают банки сегодня

На прошлой неделе мы изучили условия кредитов на жилье на общих условиях. Но для тех, кто хочет купить квартиру в новостройке, есть еще такой вариант, как партнерские программы. FINANCE.TUT.BY выяснил, с какими застройщиками сотрудничают белорусские банки и на каких условиях можно оформить кредит сегодня.
В данный обзор включены кредиты на недвижимость, предоставляемые банками по партнерским программам с застройщиками. Рассматривались кредиты минимальным сроком от 10 лет с процентной ставкой ниже ставки на общих условиях (ниже 12,47%).
Партнерские кредиты сроком от 10 лет выдают сейчас 5 банков. Вот на каких условиях оформляются кредиты, и с какими столичными застройщиками сотрудничают банки.
Банк, кредит
Объект, ставка
Cрок, минимальный взнос, обеспечение
Банк БелВЭБ,
Дружная Будоўля
СООО «Инфореалт» (МК «Фарфоровый»);
10,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
25 лет;
от 20%;
при сумме до 30 тыс BYN — 2 поручителя и неустойка;
при сумме от 30 тыс BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка;
если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка
ООО «Тапас» (ЖК Мегаполис);
7,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
Беларусбанк,
Ипотека с нами
ООО «Стройтехинвест»; СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «Си — Трейдинг»; ОАО «Оргпромстрой — Торговая сеть»; ОДО «АЙРОН»; ГК «ТАПАС»; ООО «МайКлассКом»; ООО «СтройФормула»;
9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
20 лет;
от 10%;
при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог;
при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог
ООО «ТЕНКинвест»;
8,2%% (СР-0,8%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
ООО «ТРАЙПЛ»;
10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
Дана Холдингс;
4,99%% (СР-4,01%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
ООО «ЭЛЕДИ Компани»;
11%% (СР+2%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
Белинвестбанк,
Квартира от партнера
ООО «Трайпл» (ЖК «Мармелад»); СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «МайКлассКом»; ООО «ТАПАС» (ЖК «Мегаполис», ЖК «Олимпик Парк»); ООО «Стройформула»; ООО «Альбивита»; ООО «АйронИнвестПроект»; ООО «Флайбирд»;
не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
20 лет;
от 10%;
поручительство
СП «Строминвест» ООО;
не менее 8,9% (СКО-1,85%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
БНБ Банк,
Кредиты на недвижимость
1. Дана Холдингс;
0,000001%-12,47% в зависимости от срока
От 6 месяцев до 15 лет;
от 10%;
залог
2. ООО «Тапас», ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»;
10,99% на 5 лет, 10,99% (СР+1,99%) на 7 лет, 7,99% — первые 12 месяцев, далее 12,47% (СР+3,47%) на 10 лет и 15 лет
5, 7, 10, 15 лет;
от 10%;
залог
3. ООО «Трайпл»;
10,99−12,47% в зависимости от срока
От 5 до 15 лет;
от 10%;
залог
4. ООО «ТЕНКинвест»;
11,5% на 7 лет, 11,99% на 10 лет и 15 лет
7,10, 15 лет;
от 10%;
залог
БПС-Сбербанк,
Новоселье со Сбербанком
СООО «Инфореалт»;
8,99−11,5% первые 12−18 месяцев в зависимости от объекта, далее 12,47% (СКО*1,247)
20 лет;
10−30% в зависимости от обеспечения;
залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц
ООО «АйронИнвестПроект»;
9,99% — первые 11 месяцев, далее 12,47% (СКО*1,247)
Дана Холдингс;
6,99% — первые 24 месяца, далее 12,47% (СКО*1,247)
НикаПроект (ЖК Smart)
9,99% — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
Банк, кредит, cрок, минимальный взнос, обеспечение
Объект, ставка
Банк БелВЭБ,
Дружная Будоўля
25 лет; от 20%; при сумме до 30 тыс BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка
СООО «Инфореалт» (МК «Фарфоровый»);
10,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
ООО «Тапас» (ЖК Мегаполис);
7,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
Беларусбанк,
Ипотека с нами
20 лет; от 10%; при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог
ООО «Стройтехинвест»; СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «Си — Трейдинг»; ОАО «Оргпромстрой — Торговая сеть»; ОДО «АЙРОН»; ГК «ТАПАС»; ООО «МайКлассКом»; ООО «СтройФормула»;
9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
ООО «ТЕНКинвест»;
8,2%% (СР-0,8%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
ООО «ТРАЙПЛ»;
10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
Дана Холдингс;
4,99%% (СР-4,01%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
ООО «ЭЛЕДИ Компани»
11%% (СР+2%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
Белинвестбанк,
Квартира от партнера
20 лет; от 10%; поручительство
ООО «Трайпл» (ЖК «Мармелад»); СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «МайКлассКом»; ООО «ТАПАС» (ЖК «Мегаполис», ЖК «Олимпик Парк»); ООО «Стройформула»; ООО «Альбивита»; ООО «АйронИнвестПроект»; ООО «Флайбирд»;
не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
СП «Строминвест» ООО;
не менее 8,9% (СКО-1,85%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
БНБ Банк,
Кредиты на недвижимость
1. От 6 месяцев до 15 лет; от 10%; залог
2. 5, 7, 10, 15 лет; от 10%; залог
3. От 5 до 15 лет; от 10%; залог
4. 7,10, 15 лет; от 10%; залог
1. Дана Холдингс;
0,000001%-12,47% в зависимости от срока
2. ООО «Тапас», ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»;
10,99% на 5 лет, 10,99% (СР+1,99%) на 7 лет, 7,99% — первые 12 месяцев, далее 12,47% (СР+3,47%) на 10 лет и 15 лет
3. ООО «Трайпл»;
10,99−12,47% в зависимости от срока
4. ООО «ТЕНКинвест»;
11,5% на 7 лет, 11,99% на 10 лет и 15 лет
БПС-Сбербанк,
Новоселье со Сбербанком
20 лет; 10−30% в зависимости от обеспечения; залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц
СООО «Инфореалт»;
8,99−11,5% первые 12−18 месяцев в зависимости от объекта, далее 12,47% (СКО*1,247)
ООО «АйронИнвестПроект»;
9,99% — первые 11 месяцев, далее 12,47% (СКО*1,247)
Дана Холдингс;
6,99% — первые 24 месяца, далее 12,47% (СКО*1,247)
НикаПроект (ЖК Smart)
9,99% — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
Кредиты дешевле, но только первый год
Ключевое отличие большинства партнерских программ от кредитов на недвижимость на общих условиях — более низкая процентная ставка в первые 12−24 месяца: от 4,99% до 10,99% в зависимости от застройщика;
Исключение — БНБ-Банк. Там можно оформить кредит с постоянной льготной ставкой и максимальным сроком 15 лет;
В обзор не попали предложения от Приорбанка и БТА Банка: максимальный срок кредита по партнерской программе с этими банками — 5 лет;
Самый «длинный» кредит — 25 лет. На такой срок выдается партнерский кредит в Банке БелВЭБ. Для сравнения: максимальный срок кредита на общих условиях — 20 лет;
Банки сотрудничают как с известными застройщиками: Дана Холдингс, Айрон, Тапас, так и с теми, что менее на слуху. Например, СООО «Инфореалт», который сейчас реализуют ЖК «Фарфоровый» в центре Минска;
Минимальный размер собственного капитала равен 10−20% от стоимости жилья. Такой же минимальный процент банки потребуют по кредиту на общих условиях;
Обеспечением как обычно выступает неустойка, поручительство одного-двух физических лиц или залог.
А что в регионах
Среди банковских партнеров есть и региональные застройщики. Больше всего предложений по Бобруйску, Гомелю и Бресту.
В таблице представлена подробная информация по условиям и стоимости региональных партнерских кредитов в трех банках.
Банк, кредит
Объект, ставка
Срок, минимальный взнос, обеспечение
Беларусбанк,
Ипотека с нами
КУДП «УКС г. Бобруйска»; КУДП ООО «БелКитСтрой и Ко»;
10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
20 лет;
от 10%;
при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог;
при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог
ЧП «Ремсантехстрой»; ООО «Полоцкжилстрой»; ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»;
9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
ООО «Белпрок Строй групп»; ООО «ЕвростройАлиза»;
8% (СР-1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
Белинвестбанк,
Квартира от партнера
ООО «АЛДпроект»; ЧСУП «Ремсантехстрой»; ООО «Тетра-Стиль»; ООО «БелКитСтрой и Ко»;
не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
20 лет;
от 10%;
поручительство
ООО «Амфир-девелопмент»; ООО «Гомельский ДСК»;
не менее 10,99% (СКО-1,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
«Стройинжиниринг Групп»;
не менее 11,99% (СКО+0,24%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
БПС-Сбербанк,
Новоселье со Сбербанком
ЮрСтройМаш;
6,99% — первый год (при кредите на сумму 60−90% стоимости жилья); первые 18 месяцев (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья); первые 24 месяца (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья), далее 12,47% (СКО*1,247)
20 лет;
10−30% в зависимости от обеспечения;
залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц
Банк, кредит, срок, минимальный взнос, обеспечение
Объект, ставка
Беларусбанк,
Ипотека с нами
20 лет; от 10%; при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог
КУДП «УКС г. Бобруйска»; КУДП ООО «БелКитСтрой и Ко»;
10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
ЧП «Ремсантехстрой»; ООО «Полоцкжилстрой»; ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»;
9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
ООО «Белпрок Строй групп»; ООО «ЕвростройАлиза»;
8% (СР-1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%)
Белинвестбанк,
Квартира от партнера
20 лет; от 10%; поручительство
ООО «АЛДпроект»; ЧСУП «Ремсантехстрой»; ООО «Тетра-Стиль»; ООО «БелКитСтрой и Ко»;
не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
ООО «Амфир-девелопмент»; ООО «Гомельский ДСК»;
не менее 10,99% (СКО-1,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
«Стройинжиниринг Групп»;
не менее 11,99% (СКО+0,24%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)
БПС-Сбербанк,
Новоселье со Сбербанком
20 лет; 10−30% в зависимости от обеспечения; залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц
ЮрСтройМаш;
6,99% — первый год (при кредите на сумму 60−90% стоимости жилья); первые 18 месяцев (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья); первые 24 месяца (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья), далее 12,47% (СКО*1,247)
Условия строительства в регионах аналогичны предложениям по Минску. В первые 12−24 месяца банки предлагают льготную процентную ставку 6,99%-11,99% в зависимости от застройщика. Далее — стандартные 12,47%.
Сколько нужно будет платить
На примере квартиры в новостройке от ООО «Тапас» в ЖК Мегаполис посмотрим, во сколько обойдется такой кредит. Лучшие условия на данный момент — в Банке БелВЭБ. Рассчитаем, каким будет первый и 13-й ежемесячный платеж и общая переплата по партнерскому кредиту в сравнении с кредитом на общих условиях. Сумма кредита для расчетов: 30 тысяч долларов (65 тысяч рублей в эквиваленте).
Кредит
Срок; ставка; способ погашения
Первый платеж; переплата (BYN)
Банк БелВЭБ,
Дружная будоўля (ООО Тапас)
20 лет; 7,99% — первый год, далее — 12,47%; дифференцированный платеж
1-й месяц — 710,72; 13-й месяц — 924,82;
78 516
Банк БелВЭБ,
Уласная маемасць
20 лет; 12,47%; дифференцированный платеж
957,36;
81 379
Кредит
Срок, ставка, способ погашения; первый платеж; переплата (BYN)
Банк БелВЭБ,
Дружная будоўля (ООО Тапас)
20 лет; 7,99% — первый год, далее — 12,47%; дифференцированный платеж;
1-й месяц — 710,72; 13-й месяц — 924,82;
78 516
Банк БелВЭБ,
Уласная маемасць
20 лет; 12,47%; дифференцированный платеж;
957,36;
81 379
В первый месяц экономия на процентах составит 246,64 рубля за счет сниженной процентной ставки по партнерской программе. За весь год удастся сэкономить 2864 рубля.