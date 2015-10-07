Новостройка в кредит: какие варианты предлагают банки сегодня

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе мы изучили условия кредитов на жилье на общих условиях . Но для тех, кто хочет купить квартиру в новостройке, есть еще такой вариант, как партнерские программы. FINANCE.TUT.BY выяснил, с какими застройщиками сотрудничают белорусские банки и на каких условиях можно оформить кредит сегодня.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В данный обзор включены кредиты на недвижимость, предоставляемые банками по партнерским программам с застройщиками. Рассматривались кредиты минимальным сроком от 10 лет с процентной ставкой ниже ставки на общих условиях (ниже 12,47%).

Партнерские кредиты сроком от 10 лет выдают сейчас 5 банков. Вот на каких условиях оформляются кредиты, и с какими столичными застройщиками сотрудничают банки.

Банк, кредит Объект, ставка Cрок, минимальный взнос, обеспечение Банк БелВЭБ, Дружная Будоўля СООО «Инфореалт» (МК «Фарфоровый»); 10,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) 25 лет; от 20%; при сумме до 30 тыс BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка ООО «Тапас» (ЖК Мегаполис); 7,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) Беларусбанк, Ипотека с нами ООО «Стройтехинвест»; СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «Си — Трейдинг»; ОАО «Оргпромстрой — Торговая сеть»; ОДО «АЙРОН»; ГК «ТАПАС»; ООО «МайКлассКом»; ООО «СтройФормула»; 9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) 20 лет; от 10%; при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог ООО «ТЕНКинвест»; 8,2%% (СР-0,8%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) ООО «ТРАЙПЛ»; 10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) Дана Холдингс; 4,99%% (СР-4,01%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) ООО «ЭЛЕДИ Компани»; 11%% (СР+2%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) Белинвестбанк, Квартира от партнера ООО «Трайпл» (ЖК «Мармелад»); СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «МайКлассКом»; ООО «ТАПАС» (ЖК «Мегаполис», ЖК «Олимпик Парк»); ООО «Стройформула»; ООО «Альбивита»; ООО «АйронИнвестПроект»; ООО «Флайбирд»; не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247) 20 лет; от 10%; поручительство СП «Строминвест» ООО; не менее 8,9% (СКО-1,85%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247) БНБ Банк, Кредиты на недвижимость 1. Дана Холдингс; 0,000001%-12,47% в зависимости от срока От 6 месяцев до 15 лет; от 10%; залог 2. ООО «Тапас», ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»; 10,99% на 5 лет, 10,99% (СР+1,99%) на 7 лет, 7,99% — первые 12 месяцев, далее 12,47% (СР+3,47%) на 10 лет и 15 лет 5, 7, 10, 15 лет; от 10%; залог 3. ООО «Трайпл»; 10,99−12,47% в зависимости от срока От 5 до 15 лет; от 10%; залог 4. ООО «ТЕНКинвест»; 11,5% на 7 лет, 11,99% на 10 лет и 15 лет 7,10, 15 лет; от 10%; залог БПС-Сбербанк, Новоселье со Сбербанком СООО «Инфореалт»; 8,99−11,5% первые 12−18 месяцев в зависимости от объекта, далее 12,47% (СКО*1,247) 20 лет; 10−30% в зависимости от обеспечения; залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц ООО «АйронИнвестПроект»; 9,99% — первые 11 месяцев, далее 12,47% (СКО*1,247) Дана Холдингс; 6,99% — первые 24 месяца, далее 12,47% (СКО*1,247) НикаПроект (ЖК Smart) 9,99% — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

Банк, кредит, cрок, минимальный взнос, обеспечение Объект, ставка Банк БелВЭБ, Дружная Будоўля 25 лет; от 20%; при сумме до 30 тыс BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка СООО «Инфореалт» (МК «Фарфоровый»); 10,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) ООО «Тапас» (ЖК Мегаполис); 7,99% — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) Беларусбанк, Ипотека с нами 20 лет; от 10%; при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог ООО «Стройтехинвест»; СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «Си — Трейдинг»; ОАО «Оргпромстрой — Торговая сеть»; ОДО «АЙРОН»; ГК «ТАПАС»; ООО «МайКлассКом»; ООО «СтройФормула»; 9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) ООО «ТЕНКинвест»; 8,2%% (СР-0,8%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) ООО «ТРАЙПЛ»; 10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) Дана Холдингс; 4,99%% (СР-4,01%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) ООО «ЭЛЕДИ Компани» 11%% (СР+2%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) Белинвестбанк, Квартира от партнера 20 лет; от 10%; поручительство ООО «Трайпл» (ЖК «Мармелад»); СООО «ИНФОРЕАЛТ»; ООО «МайКлассКом»; ООО «ТАПАС» (ЖК «Мегаполис», ЖК «Олимпик Парк»); ООО «Стройформула»; ООО «Альбивита»; ООО «АйронИнвестПроект»; ООО «Флайбирд»; не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247) СП «Строминвест» ООО; не менее 8,9% (СКО-1,85%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247) БНБ Банк, Кредиты на недвижимость 1. От 6 месяцев до 15 лет; от 10%; залог 2. 5, 7, 10, 15 лет; от 10%; залог 3. От 5 до 15 лет; от 10%; залог 4. 7,10, 15 лет; от 10%; залог 1. Дана Холдингс; 0,000001%-12,47% в зависимости от срока 2. ООО «Тапас», ООО «ДЕКО-ПЛАСТ»; 10,99% на 5 лет, 10,99% (СР+1,99%) на 7 лет, 7,99% — первые 12 месяцев, далее 12,47% (СР+3,47%) на 10 лет и 15 лет 3. ООО «Трайпл»; 10,99−12,47% в зависимости от срока 4. ООО «ТЕНКинвест»; 11,5% на 7 лет, 11,99% на 10 лет и 15 лет БПС-Сбербанк, Новоселье со Сбербанком 20 лет; 10−30% в зависимости от обеспечения; залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц СООО «Инфореалт»; 8,99−11,5% первые 12−18 месяцев в зависимости от объекта, далее 12,47% (СКО*1,247) ООО «АйронИнвестПроект»; 9,99% — первые 11 месяцев, далее 12,47% (СКО*1,247) Дана Холдингс; 6,99% — первые 24 месяца, далее 12,47% (СКО*1,247) НикаПроект (ЖК Smart) 9,99% — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247)

Кредиты дешевле, но только первый год

Ключевое отличие большинства партнерских программ от кредитов на недвижимость на общих условиях — более низкая процентная ставка в первые 12−24 месяца: от 4,99% до 10,99% в зависимости от застройщика;

Исключение — БНБ-Банк . Там можно оформить кредит с постоянной льготной ставкой и максимальным сроком 15 лет;

В обзор не попали предложения от Приорбанка и БТА Банка : максимальный срок кредита по партнерской программе с этими банками — 5 лет;

Самый «длинный» кредит — 25 лет. На такой срок выдается партнерский кредит в Банке БелВЭБ . Для сравнения: максимальный срок кредита на общих условиях — 20 лет;

Банки сотрудничают как с известными застройщиками: Дана Холдингс, Айрон, Тапас, так и с теми, что менее на слуху. Например, СООО «Инфореалт», который сейчас реализуют ЖК «Фарфоровый» в центре Минска;

Минимальный размер собственного капитала равен 10−20% от стоимости жилья. Такой же минимальный процент банки потребуют по кредиту на общих условиях;

Обеспечением как обычно выступает неустойка, поручительство одного-двух физических лиц или залог.

А что в регионах

Среди банковских партнеров есть и региональные застройщики. Больше всего предложений по Бобруйску, Гомелю и Бресту.

В таблице представлена подробная информация по условиям и стоимости региональных партнерских кредитов в трех банках.

Банк, кредит Объект, ставка Срок, минимальный взнос, обеспечение Беларусбанк, Ипотека с нами КУДП «УКС г. Бобруйска»; КУДП ООО «БелКитСтрой и Ко»; 10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) 20 лет; от 10%; при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог ЧП «Ремсантехстрой»; ООО «Полоцкжилстрой»; ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»; 9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) ООО «Белпрок Строй групп»; ООО «ЕвростройАлиза»; 8% (СР-1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) Белинвестбанк, Квартира от партнера ООО «АЛДпроект»; ЧСУП «Ремсантехстрой»; ООО «Тетра-Стиль»; ООО «БелКитСтрой и Ко»; не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247) 20 лет; от 10%; поручительство ООО «Амфир-девелопмент»; ООО «Гомельский ДСК»; не менее 10,99% (СКО-1,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247) «Стройинжиниринг Групп»; не менее 11,99% (СКО+0,24%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247) БПС-Сбербанк, Новоселье со Сбербанком ЮрСтройМаш; 6,99% — первый год (при кредите на сумму 60−90% стоимости жилья); первые 18 месяцев (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья); первые 24 месяца (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья), далее 12,47% (СКО*1,247) 20 лет; 10−30% в зависимости от обеспечения; залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц

Банк, кредит, срок, минимальный взнос, обеспечение Объект, ставка Беларусбанк, Ипотека с нами 20 лет; от 10%; при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог КУДП «УКС г. Бобруйска»; КУДП ООО «БелКитСтрой и Ко»; 10% (СР+1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) ЧП «Ремсантехстрой»; ООО «Полоцкжилстрой»; ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»; 9% (СР) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) ООО «Белпрок Строй групп»; ООО «ЕвростройАлиза»; 8% (СР-1%) — первый год, далее 12,47% (СР+3,47%) Белинвестбанк, Квартира от партнера 20 лет; от 10%; поручительство ООО «АЛДпроект»; ЧСУП «Ремсантехстрой»; ООО «Тетра-Стиль»; ООО «БелКитСтрой и Ко»; не менее 9,99% (СКО-2,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247) ООО «Амфир-девелопмент»; ООО «Гомельский ДСК»; не менее 10,99% (СКО-1,01%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247) «Стройинжиниринг Групп»; не менее 11,99% (СКО+0,24%) — первый год, далее 12,47% (СКО*1,247) БПС-Сбербанк, Новоселье со Сбербанком 20 лет; 10−30% в зависимости от обеспечения; залог, гарантийный депозит или поручительство не менее 2 физлиц ЮрСтройМаш; 6,99% — первый год (при кредите на сумму 60−90% стоимости жилья); первые 18 месяцев (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья); первые 24 месяца (при кредите на сумму 45−60% стоимости жилья), далее 12,47% (СКО*1,247)

Условия строительства в регионах аналогичны предложениям по Минску. В первые 12−24 месяца банки предлагают льготную процентную ставку 6,99%-11,99% в зависимости от застройщика. Далее — стандартные 12,47%.

Сколько нужно будет платить

На примере квартиры в новостройке от ООО «Тапас» в ЖК Мегаполис посмотрим, во сколько обойдется такой кредит. Лучшие условия на данный момент — в Банке БелВЭБ. Рассчитаем, каким будет первый и 13-й ежемесячный платеж и общая переплата по партнерскому кредиту в сравнении с кредитом на общих условиях. Сумма кредита для расчетов: 30 тысяч долларов (65 тысяч рублей в эквиваленте).

Кредит Срок; ставка; способ погашения Первый платеж; переплата (BYN) Банк БелВЭБ, Дружная будоўля (ООО Тапас) 20 лет; 7,99% — первый год, далее — 12,47%; дифференцированный платеж 1-й месяц — 710,72; 13-й месяц — 924,82; 78 516 Банк БелВЭБ, Уласная маемасць 20 лет; 12,47%; дифференцированный платеж 957,36; 81 379

Кредит Срок, ставка, способ погашения; первый платеж; переплата (BYN) Банк БелВЭБ, Дружная будоўля (ООО Тапас) 20 лет; 7,99% — первый год, далее — 12,47%; дифференцированный платеж; 1-й месяц — 710,72; 13-й месяц — 924,82; 78 516 Банк БелВЭБ, Уласная маемасць 20 лет; 12,47%; дифференцированный платеж; 957,36; 81 379

В первый месяц экономия на процентах составит 246,64 рубля за счет сниженной процентной ставки по партнерской программе. За весь год удастся сэкономить 2864 рубля.