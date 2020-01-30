Коронавирус распространился по всему Китаю





Новый тип коронавируса охватил все регионы Китая





В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения, в том числе первый − в Тибете. Об этом 30 января сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.





korrespondent.net Таким образом коронавирус охватил все регионы Китая, так как в Тибете ранее не фиксировали случаев заболевания пневмонией, пишет

Днем ранее официально сообщалось о 132 умерших и 5 974 заболевших.

За сутки были установлены 1737 новых случаев заражения коронавирусом и 38 летальных исходов, из которых 37 − в центральной китайской провинции Хубэй, где впервые была установлена вспышка заболевания.









Общее число случаев заражения в мире достигло почти восьми тысяч.

Так, на материковом Китае зафиксирован 7771 случай заражения, в Гонконге – десять, в Макао – семь, на Тайване – восемь.





В других азиатских странах коронавирусом инфицирован 71 человек, в Европе – восемь, в Северной Америке – восемь, в Австралии – пять, в других регионах мира – пять.

Ранее сообщалось, что рынок экзотических животных в Ухане мог стать источником вспышки коронавируса.



