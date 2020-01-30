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Коронавирус распространился по всему Китаю

30.01.2020 07:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число жертв заболевания пневмонией выросло до 170 человек, подтверждены более семи тысяч случаев заражения.


Новый тип коронавируса охватил все регионы Китая

В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения, в том числе первый − в Тибете. Об этом 30 января сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Таким образом коронавирус охватил все регионы Китая, так как в Тибете ранее не фиксировали случаев заболевания пневмонией, пишет korrespondent.net
Днем ранее официально сообщалось о 132 умерших и 5 974 заболевших.
 
За сутки были установлены 1737 новых случаев заражения коронавирусом и 38 летальных исходов, из которых 37 − в центральной китайской провинции Хубэй, где впервые была установлена вспышка заболевания.

 

Общее число случаев заражения в мире достигло почти восьми тысяч.
 
Так, на материковом Китае зафиксирован 7771 случай заражения, в Гонконге – десять, в Макао – семь, на Тайване – восемь.

В других азиатских странах коронавирусом инфицирован 71 человек, в Европе – восемь, в Северной Америке – восемь, в Австралии – пять, в других регионах мира – пять.
 
Ранее сообщалось, что рынок экзотических животных в Ухане мог стать источником вспышки коронавируса.
 
 
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Число жертв заболевания пневмонией выросло до 170 человек, подтверждены более семи тысяч случаев заражения.
 
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