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Почти у 50 тысяч белорусов в 2019 году выявили рак

30.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси за 10 лет заболеваемость раком выросла на 15%. Только за прошлый год выявлено почти 50 тысяч новых случаев, сообщил в среду замдиректора Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии. 
По словам Виктора Кохнюка, в 67% случаях диагноз удалось выявить на ранней стадии во многом благодаря программе скрининга, передает телеканал «МИР 24».

У пациентов есть возможность пройти комплексные обследования, которые помогают выявить распространенные виды рака. В их числе – рак простаты, шейки матки, молочных желез и толстого кишечника. Медики рассчитывают, что в скором времени программу скрининга получится расширить.

«Думаем еще о раке легкого. Основная причина смерти мужчин в нашей стране – это рак легкого. У нас уже есть наработки касательно включения этой локализации в скрининг. Но пока мы отрабатываем методологию, определяем, кого включать, с какого возраста, какие регионы страны выбрать», – отметил замдиректора Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Виктор Кохнюк. 

Проходить диагностику врачи рекомендуют людям старше 40 лет.



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Две трети случаев удалось выявить на ранней стадии во многом благодаря программе скрининга.
 
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