|
Почти у 50 тысяч белорусов в 2019 году выявили рак
30.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси за 10 лет заболеваемость раком выросла на 15%. Только за прошлый год выявлено почти 50 тысяч новых случаев, сообщил в среду замдиректора Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии.
У пациентов есть возможность пройти комплексные обследования, которые помогают выявить распространенные виды рака. В их числе – рак простаты, шейки матки, молочных желез и толстого кишечника. Медики рассчитывают, что в скором времени программу скрининга получится расширить.
«Думаем еще о раке легкого. Основная причина смерти мужчин в нашей стране – это
Проходить диагностику врачи рекомендуют людям старше 40 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две трети случаев удалось выявить на ранней стадии во многом благодаря программе скрининга.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)