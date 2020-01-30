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В Могилеве госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус

30.01.2020 07:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
pixabay.com

«Выше 37 градусов температура у пациентов не поднималась. Тем не менее, их госпитализировали для уточнения диагноза», - сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства здравоохранения Юлию Бородун.

По словам Юлии Бородун, в Беларуси приняты дополнительные меры для защиты территории страны от завоза коронавируса. 

В аэропорту налажен двойной контроль.

«Сотрудники медицинской службы работают у борта самолета — для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции. При обнаружении симптомов пассажиры передаются медицинской службе. Для них отдельно проводятся оформление паспортов и таможенные процедуры. Второй этап выявления признаков инфекции — в зале прилета».

 По последним данным жертвами коронавируса в Китае стали 132 человека. Больше 6000 заболевших. 

В Могилеве госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
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Теги: Минск
 
 
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Пациенты вернулись с отдыха в Китае. Они решили провериться, так как их беспокоила повышенная температура тела.
 
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