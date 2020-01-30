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В Могилеве госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
30.01.2020 07:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Выше 37 градусов температура у пациентов не поднималась. Тем не менее, их госпитализировали для уточнения диагноза», -
По словам Юлии Бородун, в Беларуси приняты дополнительные меры для защиты территории страны от завоза коронавируса.
В аэропорту налажен двойной контроль.
«Сотрудники медицинской службы работают у борта самолета — для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции. При обнаружении симптомов пассажиры передаются медицинской службе. Для них отдельно проводятся оформление паспортов и таможенные процедуры. Второй этап выявления признаков инфекции — в зале прилета».
По последним данным жертвами коронавируса в Китае стали 132 человека. Больше 6000 заболевших.
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Пациенты вернулись с отдыха в Китае. Они решили провериться, так как их беспокоила повышенная температура тела.
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