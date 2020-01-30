В Могилеве госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус

«Выше 37 градусов температура у пациентов не поднималась. Тем не менее, их госпитализировали для уточнения диагноза», - сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства здравоохранения Юлию Бородун.

По словам Юлии Бородун, в Беларуси приняты дополнительные меры для защиты территории страны от завоза коронавируса.

В аэропорту налажен двойной контроль.

«Сотрудники медицинской службы работают у борта самолета — для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции. При обнаружении симптомов пассажиры передаются медицинской службе. Для них отдельно проводятся оформление паспортов и таможенные процедуры. Второй этап выявления признаков инфекции — в зале прилета».