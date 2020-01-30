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Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы по результатам собеседования
30.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, сообщил в эфире телеканала СТВ министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько на встрече с учениками одного из таких классов в Орше.
Проект по открытию профильных классов аграрной направленности в белорусских школах реализуется с сентября 2018 года. На сегодня в стране насчитывается 400 агроклассов, где обучаются 2468 учащихся. Для ребят это возможность правильно определиться с выбором будущей профессии, для хозяйств — отобрать абитуриентов для обучения на условиях целевой подготовки специалистов по востребованным сельскохозяйственным профессиям.
По информации
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> Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, сообщил в эфире телеканала СТВ министр сельского хозяйства и...
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