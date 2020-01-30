Минтранс: официально ответа от Wizz Air о начале полетов не поступало

«Департамент по авиации подписал с Wizz Air соответствующее соглашение, и партнерам направлено уведомление о том, что белорусский аэропорт готов принимать их с летнего расписания 2020 года. Окончательное решение за авиакомпанией, но пока никакого официального ответа нам не поступило», — заявил в интервью газетеминистр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.