30 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: Ежедневник





Белгидромет объявил на четверг 30 января в стране оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Штормовое предупреждение связано с сильным ветром и мокрым снегом, особенно в восточной части республики. На юго-восточной части страны порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха ночью -3 ..+2°С и -1 ..+4°С днем.