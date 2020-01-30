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30 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
30.01.2020 09:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белгидромет объявил на четверг 30 января в стране оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Штормовое предупреждение связано с сильным ветром и мокрым снегом, особенно в восточной части республики. На юго-восточной части страны порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. На отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха ночью -3 ..+2°С и -1 ..+4°С днем.
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Белгидромет объявил на четверг 30 января в стране оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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