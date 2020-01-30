Около площади Независимости открылась кофейня Coffee mouse. Цены и интерьер - внутри

Источник материала: Tut.by

В историческом здании «Фабрики-кухни» на улице Свердлова, 2 открылась кофейня CoffeeMouse. Проект принадлежит известному белорусскому футболисту Андрею Горбунову и его жене Елене. Побывали в новой локации, узнали цены и поинтересовались, почему десерты в кофейню доставляют аж из Могилева.

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Совладелица проекта рассказывает, что они с мужем любят кофе — именно поэтому и решились на открытие собственной кофейни. Важно отметить, что три года семья прожила в Греции: супруг Елены, вратарь Андрей Горбунов, с 2014-го по 2017-й защищал ворота афинского «Атромитоса».

— Кофе в Греции — культовый напиток, — говорит Елена. — Его пьют всегда и везде, и мы полюбили его еще больше. Признаться честно, кофейню хотели давно. Но были сомнения, мысли: «Может, займемся чем-то другим?» Но каждый раз возвращались к первоначальной идее и решили не идти против души.





В какой-то момент семья твердо решила, что хочет открыть кофейню. Совладелица нового места говорит, что на создание CoffeeMouse ушло около трех месяцев — это вместе с ремонтом и всеми документами. До этого подобного бизнеса у них с мужем не было. Сколько пришлось вложить в дело, супруги не раскрывают, но, как это часто бывает, изначально рассчитывали на сумму в полтора раза меньше.

— В процессе поняли, что, если хочешь, чтобы было красиво, надо раскошелиться, — смеется Елена. — У нас не типичная кофейня «как везде». У нас Coffee mouse, и задумка была сделать что-то уютное, а логотип у нас — милая и радушная мышка, эдакая хозяюшка, которая встречает гостей. Кстати, Мышкой мы с мужем ласково называем нашу дочку.





Помимо кофе здесь подают чай, а еще — сэндвичи, салаты и десерты. Многие десерты заказывают в Могилеве, в кондитерской «Мадлен». Неужели не хватает выбора в Минске?

— Мы сотрудничаем со многими кондитерскими, хотим, чтобы ассортимент был разнообразным. «Мадлен» понравилась тем, что там свежая продукция и я точно знаю, что она из натуральных ингредиентов, — говорит Елена.

Некоторые позиции из меню кофейни:

эспрессо (30 мл) — 2,5 рубля, большой американо — 3,5 рубля;

латте — 4 рубля, кофе раф — 4,5 рубля;

чай (имбирный, облепиховый, манго-маракуйя, вишневый с корицей) — 4 рубля;

сэндвич с овощами или с овощами и рикоттой — 4,5 рубля;

салат с тунцом, листьями салата, черри, лимоном — 5,5 рубля.





Стоит отметить, что пока историческое здание «Фабрики-кухни», где и находится кофейня, не слишком наполнено заведениями. Известно, что скоро тут должен открыться ресторан новой белорусской кухни Simple, который переедет на это место с улицы Ленина. На вопрос, почему именно здесь открылась кофейня Елены и ее мужа, собеседница отвечает коротко: влюбилась в помещение.

— Приехала по объявлению, зашла, увидела огромные окна почти до потолка, который здесь четыре метра. Знаете, бывают такие места, в которых есть душа и хочется остаться.









Елена не отрицает, что пока горожане не привыкли к тому, что здание «Фабрики-кухни» функционирует, хотя неплохая проходимость есть и сейчас. «Думаю, когда заселятся другие арендаторы, будет веселее», — предполагает она. Судя по всему, помимо Simple тут откроются пивной ресторан и картинная галерея.

— Мы открыли свою кофейню, потому что нам хотелось, чтобы качественных мест в нашей стране становилось больше. Минск пока отстает от Европы в этом плане, но все идет к лучшему и в нужном направлении, — резюмирует она.





CoffeeMouse работает на Свердлова, 2 с 8.00 до 21.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 21.00 в субботу и воскресенье.

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