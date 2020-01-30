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Участие в ЧЕ по борьбе в Риме примут 27 белорусских спортсменов
30.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На чемпионате Европы по трем видам борьбы, который пройдет 10-16 февраля в итальянском Риме, выступят 27 белорусских спортсменов, сообщили корреспонденту
Среди представителей греко-римского стиля за награды континентального форума поборются Егор Беляк (60 кг), Максим Негода (63 кг), Александр Леончик (67 кг), Юрий Коньков (72 кг),
В вольной борьбе выступят Димчик Ринчинов (57 кг), Владислав Койко (61 кг), Нюргун Скрябин (65 кг), Виктор Середа (70 кг),
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Белорусская дружина на чемпионата Европы — 2019, который прошел в румынском Бухаресте, завоевала четыре награды. Серебряную медаль национальной команде принес представитель вольного стиля
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На чемпионате Европы по трем видам борьбы, который пройдет 10-16 февраля в итальянском Риме, выступят 27 белорусских спортсменов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
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