Участие в ЧЕ по борьбе в Риме примут 27 белорусских спортсменов

Источник материала: Вороновская газета





На чемпионате Европы по трем видам борьбы, который пройдет 10-16 февраля в итальянском Риме, выступят 27 белорусских спортсменов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белоруской федерации борьбы.

Среди представителей греко-римского стиля за награды континентального форума поборются Егор Беляк (60 кг), Максим Негода (63 кг), Александр Леончик (67 кг), Юрий Коньков (72 кг), Павел Лях (77 кг), Станислав Шафаренко (82 кг), Кирилл Маскевич (87 кг), Дмитрий Каминский (97 кг) и Павел Рудаков (130 кг).

В вольной борьбе выступят Димчик Ринчинов (57 кг), Владислав Койко (61 кг), Нюргун Скрябин (65 кг), Виктор Середа (70 кг), Андрей Карпач (74 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг), Расул Тихаев (86 кг), Омаргаджи Магомедов (92 кг), Денис Хроменков (97 кг) и Ибрагим Саидов (125 кг).

У девушек на борцовский ковер выйдут Ксения Станкевич (50 кг), Ванесса Колодинская (53 кг), Ирина Курочкина (57 кг), Юлия Писаренко (59 кг), Вероника Иванова (62 кг), Евгения Андрейчикова (65 кг), Анна Садченко (68 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг).

Белорусская дружина на чемпионата Европы — 2019, который прошел в румынском Бухаресте, завоевала четыре награды. Серебряную медаль национальной команде принес представитель вольного стиля Александр Гуштын (97 кг), бронзу — Али Шабанов (86 кг). В женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднимались Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг).

https://www.belta.by