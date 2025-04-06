Изменения в системе регулирования цен и секреты стойкости предпринимателя: новости бизнеса за 31 марта — 6 апреля 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Приход Aviasales в Беларусь, новый вариант для международных платежей в условиях санкций и плюсы управленческого учета. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Правительство Беларуси внесло изменения в систему регулирования цен .

Полезное для бизнеса

В Беларуси стал доступен бесплатный сервис организации командировок «Aviasales для бизнеса». «Про бизнес» поговорил с руководителем сервиса Иваном Бойцовым о том, почему компания, известная своим провакационным маркетингом, пришла именно в Беларусь и как планирует здесь развиваться.

Чтобы сохранять устойчивость, необходимо иметь твердые внутренние опоры, иначе в мире, где перемены происходят на высоких скоростях, невозможно будет адаптироваться. Читайте , как найти в себе эти опоры, и при чем здесь философия стоицизма.

Собрали интересные новости мирового бизнеса за март 2025 года.

Истории бизнеса

Предприниматель Алексей Федорович вложил годы своего опыта в финтехе и инвестициях в создание холдинга ABF Alliance, чтобы бросить вызов проблеме, которую европейские банки игнорируют: им выгоднее отказаться от белорусских денег, чем тратить ресурсы на проверку их происхождения. Свой путь в бизнесе Алексей начинал с запуска Forex-брокеров в Беларуси, где помогал регуляторам формировать индустрию, а затем построил IT-бизнес, который пять лет жил без продажников, но привлекал клиентов от США до ОАЭ на шестизначные суммы. Теперь его проекты — ABF Payments и ABF Swap — связывают фиат и крипту, потенциально позволяя белорусам платить в Европе, а также принимать цифровые активы легально. «Про бизнес» пообщался с Алексеем , чтобы выяснить, как он строит глобальный финтех-проект, каковы нюансы работы в разных юрисдикциях по миру и насколько сложно даются поиски баланса в жизни.

В одном из международных бизнес-сообществ познакомились два белорусских предпринимателя — Сергей Жушма и Антон Сергеев. У каждого за плечами был свой опыт: Антон — владелец крупнейшей в Беларуси оптовой b2b-площадки «Белоптовик», а Сергей — основатель автосервиса. Третьим участником их команды стал Эдуард Козлов, взявший на себя IT-разработку. Вместе они создали сервис B2B-tradehub.by, который помогает бизнесу находить проверенных исполнителей услуг. В интервью «Про бизнес» они рассказали , почему считают, что будущее — за услугами, а не товарами, и как зарабатывать в эпоху жесткой конкуренции.

Владимир Бондаренко несколько лет работал на кафедре в университете и, помимо преподавательской и научной работы, занимался коммерческими заказами на выполнение обследований зданий и сооружений, а также по разработке необходимых проектных решений по результатам обследований. Фактически сам закрывая весь процесс, однажды он подумал, что можно работать на себя. Будущий предприниматель не стал рефлексировать по этому поводу, а просто взял и открыл собственную компанию. Счала работал параллельно, выполнил все обязательства перед университетом, а потом ушел в бизнес с головой. Теперь Владимир хочет сделать процессы в компании более прозрачными и четкими , чтобы быстро реагировать на непредвиденные ситуации и работать эффективно.