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Изменения в системе регулирования цен и секреты стойкости предпринимателя: новости бизнеса за 31 марта — 6 апреля 2025 года
06.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Приход Aviasales в Беларусь, новый вариант для международных платежей в условиях санкций и плюсы управленческого учета. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Правительство Беларуси
Полезное для бизнеса
В Беларуси стал доступен бесплатный сервис организации командировок «Aviasales для бизнеса». «Про бизнес»
Чтобы сохранять устойчивость, необходимо иметь твердые внутренние опоры, иначе в мире, где перемены происходят на высоких скоростях, невозможно будет адаптироваться.
Истории бизнеса
Предприниматель Алексей Федорович вложил годы своего опыта в финтехе и инвестициях в создание холдинга ABF Alliance, чтобы бросить вызов проблеме, которую европейские банки игнорируют: им выгоднее отказаться от белорусских денег, чем тратить ресурсы на проверку их происхождения. Свой путь в бизнесе Алексей начинал с запуска Forex-брокеров в Беларуси, где помогал регуляторам формировать индустрию, а затем построил IT-бизнес, который пять лет жил без продажников, но привлекал клиентов от США до ОАЭ на шестизначные суммы. Теперь его проекты — ABF Payments и ABF Swap — связывают фиат и крипту, потенциально позволяя белорусам платить в Европе, а также принимать цифровые активы легально. «Про бизнес»
В одном из международных бизнес-сообществ познакомились два белорусских предпринимателя — Сергей Жушма и Антон Сергеев. У каждого за плечами был свой опыт: Антон — владелец крупнейшей в Беларуси оптовой b2b-площадки «Белоптовик», а Сергей — основатель автосервиса. Третьим участником их команды стал Эдуард Козлов, взявший на себя IT-разработку. Вместе они создали сервис B2B-tradehub.by, который помогает бизнесу находить проверенных исполнителей услуг. В интервью «Про бизнес» они
Владимир Бондаренко несколько лет работал на кафедре в университете и, помимо преподавательской и научной работы, занимался коммерческими заказами на выполнение обследований зданий и сооружений, а также по разработке необходимых проектных решений по результатам обследований. Фактически сам закрывая весь процесс, однажды он подумал, что можно работать на себя. Будущий предприниматель не стал рефлексировать по этому поводу, а просто взял и открыл собственную компанию. Счала работал параллельно, выполнил все обязательства перед университетом, а потом ушел в бизнес с головой. Теперь Владимир
Ян Ланин начал зарабатывать первые деньги в 12 лет, а однажды попал в текстильную нишу и приложил руку к большинству «знаковых» мест Беларуси. Он создал компанию AтэксБай и теперь с удовольствием занимается клинингом штор. В интервью «Про бизнес» предприниматель рассказал,
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Изменения в системе регулирования цен и секреты стойкости предпринимателя: новости бизнеса за 31 марта — 6 апреля 2025 года
Приход Aviasales в Беларусь, новый вариант для международных платежей в условиях санкций и плюсы управленческого учета. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес»...
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