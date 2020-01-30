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Дождались: в KFC появится искусственная курица

30.01.2020 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сеть ресторанов быстрого питания KFC введет в меню наггетсы из искусственного куриного мяса компании Beyond Meat.

Как сообщает Lenta.ru , пока новый продукт внедряется в качестве эксперимента, который будет проводиться с 3 февраля в 70 заведениях KFC в городах Шарлотт и Нэшвилл в США.

Эксперимент станет продолжением прошлых тестов, которые прошли летом 2019 года в городе Атланта. Тогда все запасы искусственного мяса были раскуплены за пять часов, пишет ru.oxu.az
С тех пор Beyond Meat работала над дальнейшим улучшением продукта — новое мясо выглядит так, будто сделано из настоящей курицы.
 
 
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Сеть ресторанов быстрого питания KFC введет в меню наггетсы из искусственного куриного мяса компании Beyond Meat.
 
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