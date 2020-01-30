Дождались: в KFC появится искусственная курица

Как сообщает Lenta.ru , пока новый продукт внедряется в качестве эксперимента, который будет проводиться с 3 февраля в 70 заведениях KFC в городах Шарлотт и Нэшвилл в США.





ru.oxu.az Эксперимент станет продолжением прошлых тестов, которые прошли летом 2019 года в городе Атланта. Тогда все запасы искусственного мяса были раскуплены за пять часов, пишет

С тех пор Beyond Meat работала над дальнейшим улучшением продукта — новое мясо выглядит так, будто сделано из настоящей курицы.



