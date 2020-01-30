Организаторы чемпионата мира по хоккею-2020 объявили о старте продаж одиночных билетов

Источник материала: Вороновская газета





Вчера организаторы чемпионата мира по хоккею-2020 , который пройдет в Цюрихе и Лозанне, объявили о старте продаж одиночных билетов на матчи турнира.

Чемпионат мира стартует через 99 дней, а билеты начнут продавать с 4 февраля. Ранее были доступны только билетные пакеты на отдельные стадии планетарного хоккейного форума. Самые дешевые одиночные билеты – на матч сборной Беларуси (от 40 до 100 белорусских рублей) – на игру с командой Великобритании. На встречи со Словакией и Данией – от 60 рублей, на игры против Чехии, Швеции, Канады, Германии – от 80. Чемпионат мира в Швейцарии стартует 8 мая.

ОНТ