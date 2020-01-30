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Трамп: Если бы я слушал Болтона, мы бы имели “шестую мировую”

30.01.2020 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал своего экс-советника Джона Болтона, некоторые тезисы из рукописи книги которого обнародовали СМИ. Об этом он написал в Twitter.

Как отметил глава Белого дома, Болтон "не смог получить одобрение (Сената США - ред.) на должность постоянного представителя в ООН много лет тому назад и после этого не получил никаких других одобрений". При этом, по словам Трампа, Болтон "умолял" его о назначении на должность, которая не требует подтверждения в Сенате, пишет ukrinform.ru

"Я дал ему (должность советника по нацбезопасности - ред.) несмотря на то, что многие говорили: "Не делайте этого, сэр", - заявляет президент США.

При этом он обвинил Болтона во многих ошибках.


"Если откровенно, если бы я слушал его, мы уже имели бы Шестую мировую войну", - отметил Трамп.

В то же время, президент заявил, что книга, которую подготовил к печати Болтон, является неправдивой, а информация в ней касается национальной безопасности США и является засекреченной.



Как сообщал Укринформ, в конце прошлой недели в СМИ попала информация о рукописи Джона Болтона, которая должна стать основой для новой книги. В ней, в частности, утверждалось, что президент Трамп сказал своему советнику по вопросам нацбезопасности о намерении продолжать "замораживание" $ 391 млн оборонной помощи для Украины. Условием для прекращения давления называлось расследование украинской власти против демократов, включая Джона Байдена.

Сам Трамп это отрицает.

Фото: The White House
 
 
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Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал своего экс-советника Джона Болтона, некоторые тезисы из рукописи книги которого обнародовали СМИ. Об этом он...
 
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