Виталий Портников: Постсоветский тур Помпео. США заинтересовала «зона влияния» Москвы?

В пятницу, 30 января, госсекретарь США прибывает в Киев.





За время, которое прошло с новогодних праздников – именно на эти дни планировался визит американского государственного секретаря Майка Помпео – Украина не стала менее токсичной темой для администрации Дональда Трампа.





Джо Байдена, пишет Белсат. Я бы сказал, что стала более токсичной: начались слушания по импичменту в сенате, появились новые свидетельства связывания Трампом вопроса военной помощи Украине с расследованием дела сына бывшего вице-президентаБелсат.





Кроме того, американцы готовятся прочитать «свежие мемуары» бывшего помощника президента по национальной безопасности Джо Болтона, которые по ныне выглядят не столько мемуарами, сколько свидетельскими показаниями.





Не исключено, что именно со свидетельскими показаниями Болтон, еще недавно считавшийся одним из самых преданных сторонников Трампа в республиканском истеблишменте, выступит на слушаниях в сенате.

Американцев интересует Украина?

Сам Помпео успел за это время отметиться сакраментальной фразой, которую он бросил в ответ интересовавшейся украинским кейсом журналистке – «разве американцев интересует Украина?»





Тем не менее, он летит в Киев, уже самой этой поездкой доказывая, что американцев – по крайней мере тех американцев, которые работают в администрации Трампа и в государственном департаменте – Украина интересует.

Тур по «зоне влияния» Москвы

Но сигнал, который связан с этим важным визитом госсекретаря, я не стал бы упрощать. Визит Помпео – это не просто поездка в Киев. Это – помимо естественного после окончательного одобрения брекзита заезда в Лондон – поездка с 30 января по 3 февраля в четыре постсоветские столицы – Киев, Минск , Нур-Султан и Ташкент. Причем в случае Минска и Нур-Султана Помпео будет встречаться с лидерами, считающимися, пусть и не очень простыми, но союзниками Кремля.





А в случае с Ташкентом Помпео будет встречаться с президентом, который после своего прихода к власти сблизился с Москвой куда серьезнее, чем его предшественник.





Можно, конечно, сказать, что такой поездкой Майк Помпео бросает вызов Кремлю, общаясь с руководителями стран, которые с российской точки зрения находятся в непосредственной «зоне влияния» Москвы. Ведь до него такие насыщенные поездки по территории бывшего Советского Союза совершали разве что Джеймс Бейкер или Мадлен Олбрайт – политики, которые давно уже стали фигурами из учебников дипломатической истории.

Готов выслушать каждого

Можно посмотреть на ситуацию и иначе: есть страны, находящиеся рядом с Россией. И с каждой из этих стран Вашингтон выстраивает свой собственный диалог. Так совершенно неожиданно для самой себя Украина из особой и болезненной темы для администрации Трампа превращается просто в одну из стран постсоветского пространства, посещаемую госсекретарем. Страну, которой США хотят помочь в ее демократическом транзите также, как и другим бывшим республикам. Может быть, они не так преуспели, но госсекретарь готов выслушать каждого из их лидеров.









И Александра Лукашенко, который впервые будет принимать в Минске руководителя госдепартамента. И Касым-Жомарта Токаева, который еще неизвестно утвердится ли в роли полноценного главы Казахстана, и Шевката Мирзиёева, модернизирующего Узбекистан, но и приближающего свою страну к российскому берегу. И Владимира Зеленского.





Сам Зеленский, как это недвусмысленно продемонстрировало выступление украинского президента во время церемонии в Аушвице, хотел бы быть в ряду с другими собеседниками американских лидеров – такими, как польский президент Анджей Дуда или руководители балтийских стран. Но маршрут Помпео вписывает его в иной, постсоветский ряд.











