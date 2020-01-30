В минских аптеках начались перебои с масками: раскупают студенты









Белсат . «Сейчас масок в наличии нет. У нас рядом общежитие, много студентов, китайцы скупили. Но я вам сразу скажу, она [маска. – Belsat.eu] никак «не сделает погоды». Если вы о вирусе, который сейчас в Китае, то она никак не спасет», – говорит фармацевт одной из центральных аптек Минска , передает





По словам фармацевта, эти маски надевает тот, кто болеет, чтобы не заразить окружающих. Но чтобы не подцепить вирус, необходим иной тип масок – с мини-респиратором. Такие в аптеках приобрести нельзя.





В другой аптеке этой же компании нам подтвердили, что масок в сети нет вообще. «Закончились, сейчас дефицит из-за вируса. Я вышла на работу в понедельник – уже не было», – говорит фармацевт.





Судя по информации на сайте tabletka.by, в других аптеках медицинские маски есть. То же говорят и в государственной сети аптек «Белфармация».









Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря. От коронавируса по данным на утро 30 декабря уже умерло 170 человек, заболели около 8 тысяч.





Ранее сообщалось, что в Беларуси несколько человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока диагноз не подтвердился.





С прошлой недели в Минском Национальном аэропорту усилены меры безопасности – все пассажиры, прилетающие из стран, где обнаружили вирус, проходят санитарно-карантинный контроль.





Единственная аптека в аэропорту принадлежит сети «Белфармация». Фармацевт этой аптеки также заявила, что не может давать комментарии, но сказала, что у них маски есть в достаточном количестве.