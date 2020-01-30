Источник материала: Новости Волковыска

Доработка нового законопроекта «О защите персональных данных» ко второму чтению обсуждалась 28 января на заседании рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по нацбезопасности. Депутаты планируют рассмотреть этот документ в Овальном зале на предстоящей весенней сессии, сообщил журналистам заместитель председателя профильной парламентской комиссии Игорь Мартынов.

«Этот закон коснется абсолютно всех граждан. Например, мы приходим в магазин и, не задумываясь, оставляем свои персональные данные, получая какую-нибудь скидочную карту. А потом этот магазин передает персональные сведения о гражданине в другую торговую сеть без его согласия. Человека могут начать беспокоить, звонить ему. Подобные действия будут считаться правонарушением, и оператор, собирающий информацию, будет нести ответственность. Человек, предоставляя свои личные данные где-либо, должен быть уверен, что они должны быть надежно защищены и никуда не передаваться. Об этом прописано в законопроекте», – рассказал депутат.

По его словам, новый закон коснется всех сфер деятельности, государственных и негосударственных – это работа банков, медицинских учреждений и т.д. Раньше такого нормативно-правового акта не было в Беларуси. В документе, в частности, закреплена возможность согласия физлица на передачу своих личных данных. Оно может быть оформлено как в письменном, так и в электронном виде.

«В законопроекте прописаны ситуации, когда к персональным данным физлица без его согласия будут, например, допущены следственные органы по специальным запросам при проведении соответствующих действий. Либо это будет прокуратура или другие госорганы, которые проводят какую-либо проверку в отношении гражданина», – добавил Игорь Мартынов.

Касаясь работы журналистов и профессиональных фотографов, депутат заметил, что «все зависит от степени той назойливости, которую они проявляют». «Если им сказали, что не надо снимать какие-то моменты частной жизни, значит, это делать нельзя. Поэтому гражданин должен иметь право обжаловать действия того или иного журналиста», – считает замглавы парламентской комиссии.

Учитывая новизну комплексного правового регулирования, вступление положений закона в силу планируется через год после его официального опубликования. Парламентарий отметил, что нужно будет предусмотреть различные виды ответственности в административном законодательстве.

На заседании также обсуждались замечания и предложения при подготовке документа ко второму чтению, поступившие от Комитета госконтроля, Нацбанка, МВД и Министерства культуры. Игорь Мартынов пояснил, что все эти замечания не носят концептуального характера и являются только техническими. Они связаны с уточнением терминов, используемых в законопроекте.