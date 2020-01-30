Литературный фестиваль «Pradmova» приглашает к участию

Источник материала: Аргументы и факты

2-5 апреля в Минске состоится фестиваль интеллектуальной книги «Pradmova» («Прадмова»). В этом году фестиваль пройдет и в других городах: Витебске (22 февраля), Бресте (29 февраля), Гродно (7 марта) и еще в одном городе (14 марта), который определится с помощью народного голосования на сайте и страницах проекта в социальных медиа.

«Pradmova» – площадка для коммуникации между издателями, авторами, редакторами, иллюстраторами, дизайнерами и читателями. Фестиваль проходит с 2018 года. Ежегодно в нем принимают участие лучшие белорусские и зарубежные литераторы, а программа состоит из десятков разнообразных мероприятий.





Организаторы приглашают всех желающих прислать свои идеи, которые можно будет реализовать в рамках фестиваля, а также стать его партнёром. Для этого нужно заполнить специальную форму https://tinyurl.com/t96cego , описать свое предложение и оставить контактные данные.

Частью программы нового фестиваля могут стать презентации книг, лекции, мастер-классы, дискуссии, конкурсы, квесты, ларпы и другие форматы мероприятий на литературную тематику. Все предложения будут внимательно рассмотрены Оргкомитетом, а самые интересные из них будут отобраны для программы на площадках «Pradmova».

Заявки на минский фестиваль «Pradmova» принимаются до 23 февраля, на региональные мероприятия – до 12 февраля.