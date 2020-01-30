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Литературный фестиваль «Pradmova» приглашает к участию

30.01.2020 11:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Литературный фестиваль «Pradmova» приглашает к участию
Фото из открытых источников

2-5 апреля в Минске состоится фестиваль интеллектуальной книги «Pradmova» («Прадмова»). В этом году фестиваль пройдет и в других городах: Витебске (22 февраля), Бресте (29 февраля), Гродно (7 марта) и еще в одном городе (14 марта), который определится с помощью народного голосования на сайте и страницах проекта в социальных медиа.

«Pradmova» – площадка для коммуникации между издателями, авторами, редакторами, иллюстраторами, дизайнерами и читателями. Фестиваль проходит с 2018 года. Ежегодно в нем принимают участие лучшие белорусские и зарубежные литераторы, а программа состоит из десятков разнообразных мероприятий.

Литературный фестиваль «Pradmova» приглашает к участию
 

Организаторы приглашают всех желающих прислать свои идеи, которые можно будет реализовать в рамках фестиваля, а также стать его партнёром. Для этого нужно заполнить специальную форму https://tinyurl.com/t96cego, описать свое предложение и оставить контактные данные.

Частью программы нового фестиваля могут стать презентации книг, лекции, мастер-классы, дискуссии, конкурсы, квесты, ларпы и другие форматы мероприятий на литературную тематику. Все предложения будут внимательно рассмотрены Оргкомитетом, а самые интересные из них будут отобраны для программы на площадках «Pradmova».

Заявки на минский фестиваль «Pradmova» принимаются до 23 февраля, на региональные мероприятия – до 12 февраля.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Фестиваль интеллектуальной книги «Pradmova» («Прадмова») состоится 2-5 апреля в Минске. А стартует он в феврале в других городах Беларуси.
 
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