Готовимся к новому сельскохозяйственному году

Источник материала: Ивьевский край

29 января на базе всех сельхозпредприятий района, а также Вороновского и Лидского районов состоялся областной семинар-совещание «Наведение порядка на сельскохозяйственных объектах». В его работе приняли участие руководители и специалисты областных служб, руководители Гродненской профсоюзной областной организации, руководители районов и райсельхозпродов, главные специалисты райсельхозпродов, курирующие механизацию, главные специалисты райсельхозпродов, курирующие растениеводство, начальники инспекций Гостехнадзора, руководители районных инспекций по семеноводству, карантину и защиты растений.









В работе семинара принял участие председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Валерий Владимирович Хелский.

Состоялся объезд хозяйств района рабочими группами по двум установленным маршрутам, детальному изучению была подвергнута ситуация на машинных дворах и растениеводческих объектах.

Строгому контролю было подвергнуто состояние санитарно-бытовых условий и обеспечение работников специальной одеждой в сельскохозяйственных организациях.

Были заслушаны отчеты начальников райсельхозпродов по планируемой самостоятельной закупке в 2020 году сельскохозяйственными организациями зерноуборочных комбайнов.

Итоги семинара были подведены в г. Лиде в Лидском райисполкоме.