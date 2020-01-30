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В Греции для борьбы с мигрантами планируют установить плавучий барьер
Источник материала: СТВ
Новости Греции. Новый способ борьбы с мигрантами: правительство Греции планирует установить плавучий барьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что рост численности нелегалов, которые приплывают на греческие острова с побережья Турции, привел к значительному перенаселению местных лагерей беженцев. Кроме того, участились стычки между мигрантами и недовольными их присутствием на островах жителями.
По предварительным оценкам, проект почти трехкилометрового барьера с мигающими фонарями будет стоить 500 тысяч евро. Подниматься он будет на 50 сантиметров над водой.
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Новости Греции. Новый способ борьбы с мигрантами: правительство Греции планирует установить плавучий барьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в...
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