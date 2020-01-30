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Первый случай заражения выявили в Финляндии. Жертвами коронавируса стали уже 170 человек

30.01.2020 10:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Жертвами коронавируса стали уже 170 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Китая. Количество заболевших приближается к 8 тысячам. К списку иностранных государств, в которых выявлено опасное заболевание, добавилась Финляндия.

ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

В связи с эпидемией Всемирная организация здравоохранения в третий раз за неделю созывает заседание чрезвычайного комитета. Эксперты соберутся сегодня, 30 января, в Женеве, чтобы еще раз оценить, представляет ли коронавирус международную угрозу.

Первый случай заражения выявили в Финляндии. Жертвами коронавируса стали уже 170 человек

Тем временем, крупнейшие мировые авиакомпании приостанавливают полеты в Китай, многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из эпицентра вируса – города Ухань. На родину уже вернулись сингапурцы, американцы и часть японцев. В ближайшее время из закрытого на карантин города вывезут также австралийцев, граждан Италии и Турции.

Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Китай

Напомним, о планах эвакуировать иностранцев заявило множество стран. После того, как людей доставят на родину, в целях безопасности их поместят на двухнедельный карантин.

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Новости мира. Жертвами коронавируса стали уже 170 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Китая....
 
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