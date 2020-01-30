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В Ивацевичском районе мужчина погиб под колёсами поезда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 января около шести утра в Ивацевичском районе мужчина попал под поезд Брест – Минск.
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Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Задержка поезда составила 14 минут.
Несколько недель назад в Пинском районе произошёл ещё один несчастный случай на железной дороге.
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Новости Беларуси. 29 января около шести утра в Ивацевичском районе мужчина попал под поезд Брест – Минск. Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на...
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