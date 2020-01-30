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В Ивацевичском районе мужчина погиб под колёсами поезда

30.01.2020 10:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 января около шести утра в Ивацевичском районе мужчина попал под поезд БрестМинск

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на станции Коссово-Полесское. 50-летний бездомный человек переходил пути в запрещённом месте перед шедшим поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. 

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Задержка поезда составила 14 минут. 

Несколько недель назад в Пинском районе произошёл ещё один несчастный случай на железной дороге.

Погиб местный житель – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 29 января около шести утра в Ивацевичском районе мужчина попал под поезд Брест – Минск.  Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на...
 
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