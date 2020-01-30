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Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Китай

30.01.2020 10:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиаперевозчики по всему миру сокращают и отменяют рейсы в КНР из-за распространения нового типа коронавируса.



Одна из крупнейших авиакомпаний United Airlines отменила 24 рейса из США в Пекин, Гонконг и Шанхай в период с 1 по 8 февраля, также приостановила полеты в Китай британская British Airways.

С 29 января отменила рейсы крупнейшая индонезийская авиакомпания Lion Air, с 30 января по 20 февраля приостановила полеты и канадская компания Air Canada. До 29 марта не будут летать самолеты и из Грузии. По данным Lufthansa, спрос на рейсы в Китай также упали.

Кроме того, несколько рейсов в Поднебесную отменила и финская компания Finnair. Аналогично поступил южнокорейский лоукостер Air Seoul, а тайваньская China Airlines отменила несколько рейсов до 10 февраля.

Ряд российских авиакомпаний, в частности Azur Air, Nordwind и iFly, временно прекратили чартерные полеты в Китай. "Уральские авиалинии" даже заявили о приостановке прямых полетов в несколько европейских стран до конца зимней навигации – это связано с направлениями, где обычно присутствуют группы туристов из Китая, передает sputnik.by.

Прекратил всякое сообщение с Китаем и Казахстан.

При этом многие страны на фоне отмены регулярных рейсов отправляют дополнительные специальные самолеты, чтобы эвакуировать граждан, желающих вернуться на родину.

Напомним, что вспышка заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском Ухане, население которого составляет более 11 миллионов человек. 

Возбудитель был выявлен и классифицирован как коронавирус 2019-nCoV. Медики установили, что он может передаваться от человека к человеку, инкубационный период составляет около 14 дней.


По данным на утро 30 декабря от вируса в Китае в общей сложности уже скончались 170 человек. Около 8 тысяч заболевших.

Случаи заражения в настоящее время зафиксированы во многих странах мира, включая Европу: в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Австралии, Малайзии, Шри-Ланке, а также Франции, Германии и Италии.

В Беларуси все, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Национальный аэропорт Минск, проходят специальную проверку.

С подозрением на вирус были госпитализированы несколько человек - двое в Минске и двое в Могилеве. По госпитализированным в Минске вирус не подтвердился, по могилевчанам информации пока нет
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Авиаперевозчики по всему миру сокращают и отменяют рейсы в КНР из-за распространения нового типа коронавируса.
 
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