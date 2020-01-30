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Изменения Правил дорожного движения Беларуси – 2020

30.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

30 декабря 2019 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 492, который вносит изменения в Правила дорожного движения.

Указ Президентом Республики Беларусь от 30 декабря 2019 года № 492 официально опубликован 31 декабря 2019 года и вступил в силу 1 января 2020 года в части изменения ПДД.

Изменения Правил дорожного движения Беларуси – 2020

На основании Указа отменяется необходимость наличия при себе и предъявления сотруднику ГАИ талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного технического осмотра транспортных средств (вместо последнего необходимо иметь при себе разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении).
В настоящее время разрешением на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении является наклейка на ветровое стекло, выдаваемая организацией, проводившей гостехосмотр транспортного средства.

Кроме того, увеличена до 800 евро сумма ущерба при дорожно-транспортном происшествии, в пределах которой можно не сообщать о нём в ГАИ.

Также интересно то, что отныне разрешение на допуск к участию в дорожном движении запрещено клеить на ветровом стекле транспортного средства. Вероятнее всего, этот документ в скором времени приобретёт новый вид.

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30 декабря 2019 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 492, который вносит изменения в Правила дорожного движения. Указ Президентом...
 
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