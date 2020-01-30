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Лукашенко взял нового замглавы Администрации президента. Кто он?
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 30 января, Александр Лукашенко взял нового заместителя главы Администрации президента. Об этом
Что известно про нового игрока в команде президента?
TUT.by
Бельский начал с должности главного экономиста совхоза «Калиновский» в Могилевской области. Затем перебрался в Минск и стал научным сотрудником БелНИИ экономики и информации АПК. Там начала развиваться его карьера: со временем Бельский стал первым заместителем директора, а потом и директором.
В 2008 году Валерий Бельский возглавил «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», на четыре года отправился в Москву помощником члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. В 2015 году вернулся в Минск на пост ректора «Института подготовки научных кадров НАН Беларуси». С 2016 года до своего включения в Администрацию Лукашенко Бельский был директором «Института экономики Национальной академии наук Беларуси».
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Сегодня, 30 января, Александр Лукашенко взял нового заместителя главы Администрации президента. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». Им стал Валерий...
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