Лукашенко взял нового замглавы Администрации президента. Кто он?

Источник материала: KYKY

Сегодня, 30 января, Александр Лукашенко взял нового заместителя главы Администрации президента. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». Им стал Валерий Бельский, доктор экономических наук, экс-директор Института экономики НАН Беларуси. Бельскому 51 год.

Что известно про нового игрока в команде президента?

TUT.by пишет , что Валерий Бельский закончил Беларускую сельскохозяйственную академию, позже – аспирантуру Беларуского научно-исследовательского института экономики и информации АПК.

Бельский начал с должности главного экономиста совхоза «Калиновский» в Могилевской области. Затем перебрался в Минск и стал научным сотрудником БелНИИ экономики и информации АПК. Там начала развиваться его карьера: со временем Бельский стал первым заместителем директора, а потом и директором.

В 2008 году Валерий Бельский возглавил «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», на четыре года отправился в Москву помощником члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. В 2015 году вернулся в Минск на пост ректора «Института подготовки научных кадров НАН Беларуси». С 2016 года до своего включения в Администрацию Лукашенко Бельский был директором «Института экономики Национальной академии наук Беларуси».