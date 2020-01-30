Минимальный потребительский бюджет подняли почти на 3 рубля

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты:

молодой семьи из трех человек в размере 408,51 рубля;

трудоспособного населения - 479,88 рубля;

пенсионеров - 375,65 рубля;

студентов - 355,65 рубля;

детей в возрасте до 3 лет - 304,66 рубля;

детей в возрасте от 3 до 6 лет - 401,78 рубля;

детей в возрасте от 6 до 18 лет - 407,68 рубля.

фото: Myfin.by

Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах декабря 2019 года распределяется так:

продукты питания - 48,5%,

одежда, белье, обувь - 19,1%,

ЖКУ - 8,4%,

бытовые услуги, транспорт, связь - 9,1%,

мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 9%,

культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,4%,

взносы и платежи - 2,1%,

лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,4%.



фото: Myfin.by

Среднедушевой МПБ семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.