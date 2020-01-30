|
Минимальный потребительский бюджет подняли почти на 3 рубля
Источник материала: Myfin
Также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты:
молодой семьи из трех человек в размере 408,51 рубля;
трудоспособного населения - 479,88 рубля;
пенсионеров - 375,65 рубля;
студентов - 355,65 рубля;
детей в возрасте до 3 лет - 304,66 рубля;
детей в возрасте от 3 до 6 лет - 401,78 рубля;
детей в возрасте от 6 до 18 лет - 407,68 рубля.
Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах декабря 2019 года распределяется так:
продукты питания - 48,5%,
одежда, белье, обувь - 19,1%,
ЖКУ - 8,4%,
бытовые услуги, транспорт, связь - 9,1%,
мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 9%,
культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,4%,
взносы и платежи - 2,1%,
лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,4%.
Среднедушевой МПБ семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси утверждены новые размеры минимальных потребительских бюджетов. Они будут действовать с 1 февраля по 30 апреля. Об этом сообщили в Министерстве труда и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)