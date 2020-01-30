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Устроили потасовку на поле. Футболисты брестского "Динамо" подрались со "Слованом"
Источник материала: Партизан
Товарищеский матч брестского "Динамо" против братиславского "Слована" ознаменовался групповой дракой,
ФК "Динамо-Брест"
Брестские футболисты находятся на сборах в Турции. 29 января они играли со "Слованом" и выиграли со счетом 1:0. Единственный гол во второй половине встречи забил Всеволод Садовский.
Под конец игры на поле началась групповая драка. Динамовец Сергей Кисляк сбил с ног соперника, который в ответ ударил его ногой. Во время драки Павел Савицкий повалил на газон словака, Элис Бакай схватил противника за горло. Разнимать футболистов пришлось судьям и запасным игрокам команд.
Сбор "Динамо" в Турции продлится до 3 февраля. Брестчане уже сыграли вничью с "Мариуполем" (2:2) и проиграли киевскому "Динамо" (0:3). Команду еще ждет встреча с самарскими "Крыльями Советов".
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Товарищеский матч брестского "Динамо" против братиславского "Слована" ознаменовался групповой дракой, пишет TUT.by.
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