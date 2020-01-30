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Витебский облисполком объявил конкурс инвестпроектов среди бизнесменов
30.01.2020 09:46 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Претендовать на финансовую поддержку могут субъекты малого предпринимательства Витебской области и среднего предпринимательства Оршанского района, реализующие инвестпроекты, бизнес-проекты, связанные со строительством, приобретением капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений или их реконструкцией, закупкой оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг, сообщает
Обязательное условие - создание новых рабочих мест.
Господдержка оказывается путем предоставления субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а также части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды.
Возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, полученными в белорусских рублях, осуществляется в размере не более 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Беларуси, установленной на дату возмещения части процентов; в иностранной валюте - в размере не более 0,5 ставки по кредиту.
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Конкурс проводится с 3 февраля по 9 марта 2020 года. Документы для участия в нем принимает комитет экономики.
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