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У Renault новый руководитель: у руля компании встанет бывший босс Seat
Источник материала: Tut.by
Итальянец Лука де Мео с 1 июля текущего года официально вступит в новую должность — генерального директора группы Renault. Об этом сообщает пресс-служба французского производителя.
До тех пор руководить Renault будет Клотильда Дельбо, исполняющая обязанности временного гендиректора компании еще с осени прошлого года — соответственно с 1 июля она станет заместителем де Мео. С ноября 2015 года вплоть до 7 января текущего года 52-летней топ-менеджер возглавлял Seat — испанское подразделение концерна Volkswagen, куда Лука де Мео пришел в 2009 году как раз из Renault, где начинал свою карьеру.
Назначение нового гендиректора, не связанного с бежавшим от японского правосудия в Ливан бывшим главой альянса Renault-Nissan
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Совет директоров Renault объявил о назначении нового генерального директора - им станет Лука де Мео, прежде занимавший аналогичный пост в Seat.
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