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У Renault новый руководитель: у руля компании встанет бывший босс Seat

30.01.2020 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Итальянец Лука де Мео с 1 июля текущего года официально вступит в новую должность — генерального директора группы Renault. Об этом сообщает пресс-служба французского производителя.


До тех пор руководить Renault будет Клотильда Дельбо, исполняющая обязанности временного гендиректора компании еще с осени прошлого года — соответственно с 1 июля она станет заместителем де Мео. С ноября 2015 года вплоть до 7 января текущего года 52-летней топ-менеджер возглавлял Seat — испанское подразделение концерна Volkswagen, куда Лука де Мео пришел в 2009 году как раз из Renault, где начинал свою карьеру.

Назначение нового гендиректора, не связанного с бежавшим от японского правосудия в Ливан бывшим главой альянса Renault-Nissan Карлосом Гоном, должно позволить французской компании наладить отношения с Nissan. Напряженность между двумя партнерами была и раньше, а не так давно даже появились слухи о том, что руководство Nissan готовит план выхода из альянса с Renault, которые, впрочем, японцы оперативно опровергли.

 
 
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Совет директоров Renault объявил о назначении нового генерального директора - им станет Лука де Мео, прежде занимавший аналогичный пост в Seat.
 
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