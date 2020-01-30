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Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
30.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
Президент также дал согласие на назначение:
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства назначил:...
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