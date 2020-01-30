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Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

30.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил:

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Бельского
Валерия
Ивановича		 — заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Богдана
Геннадия
Андреевича		 — заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь;
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Кудревича
Игоря
Алексеевича		 — директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Зарянкина
Вадима
Владимировича		 — председателем Витебского горисполкома;
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Филановича
Андрея
Андреевича		 — главой администрации Московского района Бреста;
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Римашевского
Алексея
Ивановича		 — генеральным директором ОАО «Минский завод колесных тягачей»;
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Соколовского
Дмитрия
Владимировича		 — генеральным директором ЗАО «АТЛАНТ» — директором Минского завода холодильников;
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Богатыревой
Валентины
Васильевны		 — ректором Витебского государственного университета имени П.М. Машерова;
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Харитончика
Дмитрия
Ивановича		 — заместителем министра промышленности;
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Буйневича
Андрея
Сергеевича		 — заместителем министра промышленности;
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Воронович
Ирины
Николаевны		 — директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма;
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Лиса
Андрея
Ивановича		 — членом Минского облисполкома.

 

https://www.belta.by/

 
Теги: Брест
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства назначил:...
 
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