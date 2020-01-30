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«Книга с экрана». Молодежь Вороновщины может присоединиться к конкурсу буктрейлеров
30.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Справочно: Буктрейлер – это короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественно форме о какой-либо книге. Основная его задача – заинтересовать и заинтриговать читателя.
Организаторами конкурса выступили БРСМ, Министерство информации, Национальная библиотека при содействии Союза писателей Беларуси и Национальная киностудия «Беларусьфильм».
Вороновский райком БРСМ ждет ТВОИ заявки и безумно творческие работы. Сценарист внутри каждого проявится, главное — запустить процесс!
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С 27 января стартовал республиканский творческий конкурс буктрейлеров «Книга с экрана». Первый его этап посвящен 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь...
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