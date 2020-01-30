«Книга с экрана». Молодежь Вороновщины может присоединиться к конкурсу буктрейлеров

Источник материала: Вороновская газета



С 27 января стартовал республиканский творческий конкурс буктрейлеров «Книга с экрана». Первый его этап посвящен 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Справочно: Буктрейлер – это короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественно форме о какой-либо книге. Основная его задача – заинтересовать и заинтриговать читателя.

Организаторами конкурса выступили БРСМ, Министерство информации, Национальная библиотека при содействии Союза писателей Беларуси и Национальная киностудия «Беларусьфильм».

Районный этап завершится 28 февраля.

Вороновский райком БРСМ ждет ТВОИ заявки и безумно творческие работы. Сценарист внутри каждого проявится, главное — запустить процесс!