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Помните рейс «Белавиа», с которого сняли пассажиров? Вот первый официальный комментарий
Источник материала: KYKY>
В конце января в Беларуси исчезли директора всех четырех сахарных заводов страны. Они одновременно не вышли на работу, и полной ясности в том, где находятся эти люди, нет. СМИ
Речь Канюка показали по телеканалу «Беларусь 4. Гродно». Комментарий вышел скупым и туманным, но тем не менее: «Не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. То, что сейчас произошло, – это внешняя дебиторская задолженность, мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими». Есть все основания полагать, что генпрокурор говорил как раз о «сахарном деле».
Суть «сахарного дела». Кратко
Мы
Позже инсайдеры разных мастей и калибров
TUT.by со ссылкой на источники г
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В конце января в Беларуси исчезли директора всех четырех сахарных заводов страны. Они одновременно не вышли на работу, и полной ясности в том, где находятся эти...
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