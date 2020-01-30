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Помните рейс «Белавиа», с которого сняли пассажиров? Вот первый официальный комментарий

30.01.2020 12:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В конце января в Беларуси исчезли директора всех четырех сахарных заводов страны. Они одновременно не вышли на работу, и полной ясности в том, где находятся эти люди, нет. СМИ утверждают, что каждого из директоров задержали, а беларуские медиа придумали общее название этой истории – «сахарное дело». Почти неделю ни одно ведомство не высказывалось о ситуации, но, похоже, первым молчание нарушил генпрокурор Александр Канюк.

Речь Канюка показали по телеканалу «Беларусь 4. Гродно». Комментарий вышел скупым и туманным, но тем не менее: «Не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. То, что сейчас произошло, – это внешняя дебиторская задолженность, мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими». Есть все основания полагать, что генпрокурор говорил как раз о «сахарном деле».

Суть «сахарного дела». Кратко

Мы писали, как 24 января самолет «Белавиа» внезапно изменил маршрут: борт летел из Минска в Мюнхен, но приземлился в Гродно. Пассажирам объяснили, что причина якобы в технических неполадках, но очевидцы рассказали, что с рейса сняли шесть человек.

Позже инсайдеры разных мастей и калибров начали приводить имена арестованных: мол, это директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Николай Прудник. Вместе с ними якобы взяли Виктора Миронова (директор предприятия в Жабинке) и Дмитрия Егорова (руководит Скидельским комбинатом). Официально эта информация не подтвердилась.

TUT.by со ссылкой на источники говорил, что «сахарное дело» уголовное – о коррупции, его расследует КГБ. Силовики задержали не меньше 11 человек, и это не конец – число будет расти. Собеседники «Спутника» утверждали, что взять под стражу могли также граждан России и Литвы. Речь, вероятно, идет о получении «откатов» за выгодные условия заключения договоров.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В конце января в Беларуси исчезли директора всех четырех сахарных заводов страны. Они одновременно не вышли на работу, и полной ясности в том, где находятся эти...
 
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