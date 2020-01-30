Отечный Мохито и коварная Мэри. Какие алкогольные коктейли самые вредные

Источник материала: Аргументы и факты

Алкогольные коктейли — популярная позиция в барной карте любого заведения, которая пользуется большим успехом, особенно вечером в пятницу или субботу. Что выбрать, чтобы не испортить утро выходного дня, а еще не навредить фигуре? Терапевт, доктор превентивной и антиэйдж-медицины Наталья Зубарева составила рейтинг коктейлей с точки зрения состава, калорийности и вреда, который они могут нанести здоровью.

1. Кровавая Мэри

Основные ингредиенты: водка, томатный и лимонный сок

Как ни парадоксально, этот коктейль занимает первое место в нашем рейтинге, даже с учетом наличия в нем водки. Томатный сок (особенно если он еще и без сахара) — просто кладезь полезных веществ, в нем есть клетчатка, пектин, бета-каротин, огромное количество витаминов и минералов. Кроме того, он отличается низкой калорийностью и способствует выработке серотонина. В свою очередь лимонный сок богат витамином C, благодаря чему улучшает иммунитет, снижает риск возникновения простуды или вирусной инфекции. Одна порция Кровавой Мэри — это примерно 123 ккал. И несмотря на то, что водка стимулирует аппетит, этот коктейль, пожалуй, самый безопасный для фигуры, с простым и понятным составом, в отличие других, попавших в наш список.

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2. Джин-тоник⠀

Основные ингредиенты: джин и тоник

Как понятно из названия, коктейль содержит джин и тоник, а также лед, лайм или лимон. Калорийность тоника — всего 34 ккал на 100 г. Делается коктейль в среднем в пропорции 1:2, то есть джина примерно в два раза меньше, чем тоника. С учетом того, что лед у нас часто любят класть в коктейли от души, а он превращается в воду, напиток получается довольно легким, особенно если не пить его залпом. Это однозначно второе место в нашем рейтинге.

3. Кир-Рояль⠀

Основные ингредиенты: шампанское, чёрносмородиновый ликёр

Большое количество шампанского и относительно небольшое — черносмородинового ликера позволяют этому коктейлю уверенно разместиться примерно в середине нашего рейтинга. Его средняя калорийность порядка 140 ккал на 100 г. Конечно, любители сладкого могут изменить пропорции и, соответственно, результат.

4. Пина колада⠀

Основные ингредиенты: светлый ром с кокосовым молоком и ананасовым соком

Калорийность коктейля — 174 ккал на 100 г. Это заслуженное четвертое место. Светлый ром хоть и имеет все присущие этому напитку свойства, но, будучи разбавленным низкокалорийным ананасовым соком, является вполне приемлемым для тех, кто следит за фигурой. Конечно, в составе еще есть кокосовое молоко, которое отличается калорийностью, но в этом коктейле его содержится не так много, так что можно особенно не переживать.

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5. Мохито⠀

Основные ингредиенты: светлый ром, листья мяты, сахар, содовая вода

Представительницы прекрасного пола обожают мохито. И зря, ведь из полезных ингредиентов там содержится только мята, которая помогает улучшить кровообращение и пищеварение, избавиться от головной боли и расслабиться. Для приготовления коктейля обычно используется содовая вода. От обычной газированной воды она отличается тем, что содержит соду, различные добавки и кислоту. Как вы понимаете, вашему желудочно-кишечному тракту это вряд ли понравится. К тому же не забывайте про лишние калории, которые мы получаем благодаря сахару, а он содержится не только в газировке, но и в роме. Последний получают путем сбраживания и перегонки побочных продуктов сахарно-тростникового производства, таких как патока и тростниковый сироп. Калорийность — около 230 ккал на порцию. ⠀

6. Лонг-Айленд

Основные ингредиенты: водка, джин, текила, ром, сахарный сироп, кола.

Лонг-Айленд, приготовленный классическим способом, слегка «тяжелее» Мохито, его калорийность на порцию составляет около 255 ккал. Только вдумайтесь: 100 г джина тянут на 265 ккал, и при этом в нем содержится море сахара в виде сиропа и колы! В общем, самое низкокалорийное, что есть в этом коктейля, — водка. Но, думаю, вы сами понимаете, что смотреть надо на состав целиком. К тому же в Лонг-Айленде смешано несколько видов алкоголя, поэтому организму будет еще сложнее его переработать, а все калории сразу отправятся в жировую прослойку. В общем, я бы посоветовала выбирать «меньшее зло».

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7. Б-52⠀

Основные ингредиенты: кофейный ликёр, сливочный ликёр, крепкий апельсиновый ликёр, куантро.

Самый калорийный вид алкоголя — сладкие ликеры (от 345 ккал на 100 г), и куантро, отличающийся меньшей калорийностью, ситуацию в целом не спасет. Однозначно, это один из самых вредных для фигуры коктейлей, даже вреднее Лонг-Айленда!

8. Драй Мартини

Основные ингредиенты: джин и вермут

Довольно калорийный коктейль, чистые «легкие углеводы», которые моментально отложатся в жировые запасы. Джин — 263 ккал на 100 г, вермут — 144 ккал на 100 г. Путем нехитрых подсчетов можно легко сделать вывод, что несколько глотков веселящего напитка — это уже 400 ккал, а если учесть, что обычно одним бокалом дело не ограничивается, картина получается очень печальная. Я бы поставили Драй Мартини на последнее место с коктейлями на основе ликера.

Напоследок отмечу, что выше я перечислила напитки, которые делаются по традиционным рецептам, но у каждого бармена могут быть свои авторские находки, меняющие калорийность коктейля. И еще хочу напомнить, что праздник и «релакс» должны быть у вас в голове, а не в бокале!