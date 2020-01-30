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Россия закрывает границу с Китаем
Источник материала: Партизан
Российский премьер подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса, сообщают российские информагентства.
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Российский премьер подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке для борьбы с коронавирусом
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