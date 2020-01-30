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Как живут панды-близнецы в Берлинском зоопарке?

30.01.2020 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Панды-близнецы из Берлинского зоопарка готовы к встрече с посетителями. Это волнующее событие состоится 30 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как живут панды-близнецы в Берлинском зоопарке?

Накануне малышей представили журналистам. Пятимесячные Пит и Пауль, которые только учатся вставать на лапки и грызть бамбук, сразу же принялись изучать свой вольер. Все происходило под пристальным наблюдением их мамы – большой панды Мэн Мэн.

По словам сотрудников зоопарка, новость о том, что совсем скоро на свет появятся два малыша, очень их обрадовала.

Как живут панды-близнецы в Берлинском зоопарке?

Как живут панды-близнецы в Берлинском зоопарке?

Люди в материале: нет
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Германии. Панды-близнецы из Берлинского зоопарка готовы к встрече с посетителями. Это волнующее событие состоится 30 января, сообщили в программе Новости...
 
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