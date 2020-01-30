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Доказано: смартфоны влияют на развитие рака

30.01.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые Йельского университета связали появление рака с излучением от сотовых телефонов. Выводы из исследования приводятся на сайте Medical Xpress.



Отмечается, что медикам удалось доказать влияние смартфонов на развитие рака щитовидной железы у некоторых пациентов. 

Специалисты провели обследование около 900 человек и обнаружили, что у пациентов с определенным однонуклеотидным полиморфизмом активное использование смартфонов в два раза увеличивает риск появления рака щитовидной железы.

В исследовании уточняется, что генетическая восприимчивость вместе с активным использованием гаджетов играет важную роль в развитии онкологии. Выявление людей с определенными генетическими особенностями позволит выделить их в группу риска и проинформировать о возможности заболевания. 


Специалисты Йельского университета считают, что в их работе впервые было изучено комбинированное влияние гаджетов и генетической предрасположенности на развитие онкологии.

Специалисты, принимавшие участие в исследовании, заключили, что дальнейшее изучение проблемы поможет улучшить диагностику онкозаболеваний.
 
 
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Ученые Йельского университета связали появление рака с излучением от сотовых телефонов. Выводы из исследования приводятся на сайте Medical Xpress.
 
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