Доказано: смартфоны влияют на развитие рака









Отмечается, что медикам удалось доказать влияние смартфонов на развитие рака щитовидной железы у некоторых пациентов.





Специалисты провели обследование около 900 человек и обнаружили, что у пациентов с определенным однонуклеотидным полиморфизмом активное использование смартфонов в два раза увеличивает риск появления рака щитовидной железы.





В исследовании уточняется, что генетическая восприимчивость вместе с активным использованием гаджетов играет важную роль в развитии онкологии. Выявление людей с определенными генетическими особенностями позволит выделить их в группу риска и проинформировать о возможности заболевания.









Специалисты Йельского университета считают, что в их работе впервые было изучено комбинированное влияние гаджетов и генетической предрасположенности на развитие онкологии.





Специалисты, принимавшие участие в исследовании, заключили, что дальнейшее изучение проблемы поможет улучшить диагностику онкозаболеваний.







