В минувший понедельник в Волковыске побывала телерадиокомпания «Гродно», чтобы снять сюжет о творческих достижениях образцового ансамбля эстрадного танца «Волковысские непоседы», руководителем которого является Александр Мельников.
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Сюжет о «Волковысских непоседах» на канале телерадиокомпании Гродно
30.01.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
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В минувший понедельник в Волковыске побывала телерадиокомпания «Гродно», чтобы снять сюжет о творческих достижениях образцового ансамбля эстрадного танца «Волковысские непоседы», руководителем которого является Александр Мельников.
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В минувший понедельник в Волковыске побывала телерадиокомпания «Гродно», чтобы снять сюжет о творческих достижениях...
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