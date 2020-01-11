ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рэпер Snoop Dogg добавил работу беларуского художника Цеслера в свои соцсети

30.01.2020 13:24 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Американский рэпер, продюсер и актер Snoop Dogg поделился в своем инстаграме (38,7 миллиона подписчиков!) коллажом из двух картинок. Одну их них сделал беларуский художник и дизайнер Владимир Цеслер, о чем тот рассказал в сториз в своем профиле.

Вот как выглядит пост Snoop Dogg:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от snoopdogg (@snoopdogg)

А вот неповторимый оригинал Цеслера:

Левая часть коллажа – скульптора, созданная в 1843 году американским мастером Хирамом Пауэрсом. Она называется «Греческая рабыня» и посвящена жертвам греко-турецкой войны 1821-1830 годов.

Видимо, с помощью своего поста Snoop Dogg решил посетовать на матрицу ценностей людей нашего времени – адептов коррекции внешности хирургическим путем. Впрочем, посыл самого Владимира Цеслера он уловил удачно: нечто похожее в свою работу вкладывал и сам художник. Бюст Цеслер назвал «Лерой Милосской» – новой Венерой Милосской после пластических операций. А под публикацией Snoop Dogg подписчики стали тегать своих приятелей (как мы проверили, в основном девушек) – интересно, что бы это значило?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский рэпер, продюсер и актер Snoop Dogg поделился в своем инстаграме (38,7 миллиона подписчиков!) коллажом из двух картинок. Одну их них сделал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сюжет о «Волковысских непоседах» на канале телерадиокомпании Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика