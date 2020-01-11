Рэпер Snoop Dogg добавил работу беларуского художника Цеслера в свои соцсети

Источник материала: KYKY

Американский рэпер, продюсер и актер Snoop Dogg поделился в своем инстаграме (38,7 миллиона подписчиков!) коллажом из двух картинок. Одну их них сделал беларуский художник и дизайнер Владимир Цеслер, о чем тот рассказал в сториз в своем профиле.

Вот как выглядит пост Snoop Dogg:

А вот неповторимый оригинал Цеслера:

Левая часть коллажа – скульптора, созданная в 1843 году американским мастером Хирамом Пауэрсом. Она называется «Греческая рабыня» и посвящена жертвам греко-турецкой войны 1821-1830 годов.

Видимо, с помощью своего поста Snoop Dogg решил посетовать на матрицу ценностей людей нашего времени – адептов коррекции внешности хирургическим путем. Впрочем, посыл самого Владимира Цеслера он уловил удачно: нечто похожее в свою работу вкладывал и сам художник. Бюст Цеслер назвал «Лерой Милосской» – новой Венерой Милосской после пластических операций. А под публикацией Snoop Dogg подписчики стали тегать своих приятелей (как мы проверили, в основном девушек) – интересно, что бы это значило?