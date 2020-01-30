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Россиянин увидел тонущую в реке собаку и полез за ней в ледяную воду
Источник материала: Tut.by
Житель Астрахани рискнул собой, чтобы спасти собаку, тонущую в реке в центре города. Увидев, что пес не может выбраться, мужчина разделся и бросился в ледяную воду. Собаку удалось спасти, и теперь он — местный герой. Происходящее сняли на видео очевидцы.
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