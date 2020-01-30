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Александр Лукашенко провел встречу с Натальей Кочановой, Игорем Сергеенко и Виктором Шейманом
30.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В первую очередь главу государства интересовали кадровые вопросы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и управляющим делами Президента Виктором Шейманом, передает корреспондент
В первую очередь главу государства интересовали кадровые вопросы, работа государственных органов по своим направлениям как в решении текущих задач, так и на перспективу. Особо акцентировалось внимание на необходимости согласованных действий в работе госорганов, обеспечении преемственности, особенно с учетом произошедших недавно кадровых назначений.
На встрече обсуждены и некоторые организационные вопросы, на которых необходимо сконцентрировать внимание в предстоящий период, учитывая происходящие социально-экономические и политические процессы.
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В первую очередь главу государства интересовали кадровые вопросы. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Республики...
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