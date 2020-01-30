ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокурор Беларуси прокомментировал «сахарное дело»

30.01.2020 14:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Генпрокурор Беларуси прокомментировал «сахарное дело»

Генеральный прокурор Александр Конюк высказался о «сахарном деле» и других коррупционных схемах, сообщает телеканал «Беларусь 4».

«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. То, что сейчас произошло, — это внешняя дебиторская задолженность. Это мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими. Это одна из очень серьезных областей работы прокуратуры», — прокомментировал Александр Конюк.

Также он отметил, что Генеральная прокуратура сейчас все больше и больше отвечает за экономические вопросы, которые очень важны. «Внедряемся, учимся. Мы не экономисты, не финансисты. Но этим нужно заниматься», — цитирует sb.by Генерального прокурора.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный прокурор Александр Конюк высказался о «сахарном деле» и других коррупционных схемах, сообщает телеканал «Беларусь 4».
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко провел встречу с Натальей Кочановой, Игорем Сергеенко и Виктором Шейманом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика