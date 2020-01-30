Генпрокурор Беларуси прокомментировал «сахарное дело»

Источник материала: Ежедневник





Генеральный прокурор Александр Конюк высказался о «сахарном деле» и других коррупционных схемах, сообщает телеканал «Беларусь 4».

«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. То, что сейчас произошло, — это внешняя дебиторская задолженность. Это мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими. Это одна из очень серьезных областей работы прокуратуры», — прокомментировал Александр Конюк.

Также он отметил, что Генеральная прокуратура сейчас все больше и больше отвечает за экономические вопросы, которые очень важны. «Внедряемся, учимся. Мы не экономисты, не финансисты. Но этим нужно заниматься», — цитирует sb.by Генерального прокурора.