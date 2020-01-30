Появился список домов Гродно, в которых сделают капитальный ремонт в этом году. Ищите свой

Источник материала: Tut.by

В этом году в Гродно сделают капитальный ремонт в 45 многоквартирных домах. Также в некоторых домах заменят кровлю, утеплят стены, отремонтируют вентиляционную систему или приведут в порядок балконы. На сайте Гродненского горисполкома опубликовали список с адресами.



Фото: Павел Орловский, TUT.BY

Капитальный ремонт запланирован в следующих домах:

по ул. Брикеля 21/1, ул. Волковича, 14, ул. Врублевского, 35а, ул. Гродненская, 11, ул. Дарвина, 26, ул. Дзержинского, 12, ул. Дзержинского, 127 (подъезды 1−5), ул. Карбышева, 22, ул. Кирова, 26а, ул. Комарова, 24, ул. Ленина, 26, ул. Ленина, 30, ул. Лизы Чайкиной, 14, ул. Лиможа, 36, ул. Максима Горького, 22, ул. Менделеева, 26, ул. Мицкевича, 13а, ул. Мицкевича, 16, ул. Окульная, 21, ул. Реймонта, 25, ул. Серафимовича, 47,ул. Советских Пограничников, 51/2, ул. Советских Пограничников, 52. ул. Фолюш, 15/197, ул. Фолюш, 15/203, проспект Янки Купалы, 20, ул. Пролетарская, 41,41а (в двух последних домах также проведут ремонт инженерных сетей).

Капитальный ремонт фасадов проведут в домах: ул. Врублевского, 86, ул. Врублевского, 94.

В домах №№ 25, 27, 33, 35 по улице Гагарина пройдет капитальный ремонт с элементами модернизации. Тоже самое ждет жильцов дома № 3 по улице Дзержинского.

Отремонтируют кровлю, утеплят фасады или торцевые сены в следующих жилых домах: ул. Индустриальная, 1, ул. Калинина, 25, Карбышева, 11 (здесь еще отремонтируют инженерные сети, ул. Карбышева, 24(плюс ремонт инженерных сетей), ул. Лизы Чайкиной, 41, ул. Щорса, 43.

Капитальный ремонт кровли и ремонт отдельных фрагментов фасада ждет дом по ул. Кленовая, 25.

Капитальный ремонт с модернизацией фасадов и кровли жилого проведут по ул. Максима Горького, 73 и в доме № 73а, а также по ул. Ожешко, 29.

Капитальный ремонт кровли, фасадов и ремонт входных групп проведут в жилом доме по переулку Южный, 14.

В некоторых домах проведут капитальный ремонт отдельных элементов

Утеплят торцевые стены в домах по ул. Брикеля, 16, ул. Врублевского, 40, ул. Врублевского, 48, ул. Гая, 3, по проспекту Клецкова, 36 (здесь еще отремонтируют входные группы), ул. Репина, 9, Клецкова, 36 (и входные группы), ул. Фолюш, 15/196, ул. Дзержинского, 125 и по ул. Дзержинского, 135а

Только кровлю отремонтируют в жилом доме по ул. 1 Мая, 30.

Ремонт кровли и утепление наружных стен пройдет в доме по ул. Антонова, 14.

Капитальный ремонт балконов и лоджий запланирован в домах по ул. Врублевского, 36, ул. Домбровского, 29, ул. Домбровского, 63, по ул. Максима Горького, 92, по ул. Пестрака, 58, по ул. Дзержинского, 123.

Капитальный ремонт кровли, утепление торцевых стен пройдет в домах по ул. Дзержинского, 155, ул. Поповича, 12а, по ул. Поповича, 24, ул. Поповича, 28.

Также запланирован капитальный ремонт кровли и фасадов жилого дома по ул. Горновых, 7 и по ул. Парижской Коммуны, 14.

Будут проходить работы по усилению плит покрытия в доме по ул. Кабяка 4/3 и в доме по проспекту Клецкова, 40 (также здесь запланирован ремонт входных групп).

В доме по проспекту Клецкова, 18 сделают индивидуальный тепловой пункт.

Вентиляцию отремонтируют в домах по ул. Социалистической, 30, ул. Городничанской, 17, ул. 17 Сентября, 59, ул. Давыда Городенского, 2.

Инженерные сети отремонтируют в домах по проспекту Строителей, 29а и 29, ул. Дарвина, 16, ул. Захарова, 28, по проспекту Космонавтов, 41

Крышу и входные группы отремонтируют в домах по по ул. Тавлая, 20, ул. Тавлая, 34/1, ул. Терешковой, 17/1, ул. Фомичева, 10, ул. Фомичева, 12, ул. Пестрака, 28, ул. Советских пограничников, 106а, по бульвару Ленинского комсомола, 22.

В доме по ул. Фолюш, 15/198 пройдет капитальный ремонт кровли, утепление торцевых стен и ремонт входных групп.