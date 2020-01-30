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Так не достанься же ты никому! Могилевчанин грозил зарезать подругу - хотела от него уйти
Источник материала: Партизан
В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратилась 30-летняя могилевчанка, которая рассказала, что ей угрожал убийством знакомый, с которым до произошедшего женщина состояла в романтических отношениях.
Мужчина взял нож и угрожал своей подруге расправой, при этом он был совершенно трезв.
Выбывший на место происшествия участковый инспектор смог успокоить и вывести из квартиры женщины агрессивного приятеля, после чего стал разбираться в причине возникшего конфликта, из-за которого могилевчанка всерьез опасалась за свою жизнь и здоровье.
Выяснилось, что заявительница решила разорвать любовные отношения с парнем, однако он был категорически не согласен с таким положением вещей и просил дать ему второй шанс.
Непреклонная в своем решении подруга возмутила мужчину, который не был настроен на отказ.
Когда он в очередной раз пришел к женщине, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и наткнулся на категоричное сопротивление, то взял со стола кухонный нож и начал ей угрожать убийством. Перепуганная могилевчанка, дождавшаяся, пока парень отвлечется, и позвонила в милицию,
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В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратилась 30-летняя могилевчанка, которая рассказала, что ей угрожал убийством знакомый, с...
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