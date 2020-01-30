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Теперь точно: «дело сахарных заводов» прокомментировал генпрокурор
Источник материала: БДГ
Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк впервые дал официальный комментарий по громкому коррупционному делу и аресту директоров всех сахарных заводов в Беларуси.
Конюк дал комментарий телеканалу «Беларусь 4. Гродно» во время визита в Гродненскую область.
«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они на слуху у всей республики. То, что произошло, это внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», — рассказал генпрокурор.
Таким образом, власти впервые хоть как-то прокомментировали дело, о котором пока известно лишь из утечек информации и домыслов. Стоит отметить, что на сайтах всех четырех сахарных заводов страны директорами по-прежнему числятся те, кого, предварительно, задержали правоохранители. 27 января
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк впервые дал официальный комментарий по громкому коррупционному делу и аресту директоров всех сахарных заводов в...
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