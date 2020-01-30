Теперь точно: «дело сахарных заводов» прокомментировал генпрокурор

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк впервые дал официальный комментарий по громкому коррупционному делу и аресту директоров всех сахарных заводов в Беларуси.

Конюк дал комментарий телеканалу «Беларусь 4. Гродно» во время визита в Гродненскую область.

«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они на слуху у всей республики. То, что произошло, это внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», — рассказал генпрокурор.