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Теперь точно: «дело сахарных заводов» прокомментировал генпрокурор

30.01.2020 14:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк впервые дал официальный комментарий по громкому коррупционному делу и аресту директоров всех сахарных заводов в Беларуси.

Конюк  дал комментарий телеканалу «Беларусь 4. Гродно» во время визита в Гродненскую область.

«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они на слуху у всей республики. То, что произошло, это внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», — рассказал генпрокурор.

Таким образом, власти впервые хоть как-то прокомментировали дело, о котором пока известно лишь из утечек информации и домыслов. Стоит отметить, что на сайтах всех четырех сахарных заводов страны директорами по-прежнему числятся те, кого, предварительно, задержали правоохранители. 27 января сообщалось, что с самолета были сняты директора сахарных заводов с семьями. Не исключено, что их задержание связано с арестом главы 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихини.

 
Теги: Гродно
 
 
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк впервые дал официальный комментарий по громкому коррупционному делу и аресту директоров всех сахарных заводов в...
 
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