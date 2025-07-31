Стремление к здоровому образу жизни может стать основой для создания востребованного продукта

Источник материала: ProBusiness





Юлия и Артур Мешкис начинали свой профессиональный путь как врачи в районной больнице, а сейчас их бренд aley.by производит сыродавленые масла по старинной технологии. История их пути показывает, как медицинские знания и стремление к здоровому образу жизни могут стать основой для создания востребованного продукта. Пара встретилась с «Про бизнес», чтобы рассказать, как они выбрали предпринимательский путь, а не медицинскую карьеру.

«Стала изучать вопрос, поняла, что льняное масло, которое продается в магазине, неправильное. Оно уже окисленное, так как быстро портится, если не соблюдать правильные условия хранения»

Юлия и Артур Мешкис — врачи по образованию, которые работали в районной больнице. Как вспоминает Юлия, врач-гинеколог по специальности, работа в районе была очень ответственной, но изнурительной.

— Мы с Артуром однокурсники, работали вдвоем в районной поликлинике. Может, это смешно, но был момент, когда я поняла, что нам некогда тратить деньги, которые мы зарабатываем, — рассказывает Юлия. — Мы много времени проводили на работе, так как на нас была очень большая ответственность. Переломный момент наступил, когда сестра Артура предложила попробовать себя в бизнесе. Для этого нужно было переехать в Минск.

— Решение переехать в Минск далось непросто. Честно говоря, я была растеряна, потому что раньше была заведующей отделением, — вспоминает Юлия, — а тут в принципе никому вы и не нужны со своим бэкграундом. Я иногда просто приходила домой и плакала.





— Сначала мы начали заниматься продажей фармацевтических препаратов, затем медицинского оборудования. Это была очень классная школа. Для меня открылся целый мир, я как будто открыла глаза: все продается, все можно сделать бизнесом.

Идея заняться производством сыродавленых масел родилась в 2020 г., когда Юлия находилась в декретном отпуске. Как врач-гинеколог, она хорошо знала о пользе омега-3 жирных кислот для кормящих матерей.

— Я назначала всегда своим кормящим женщинам омега-3, который содержится в льняном масле. В хорошем сыродавленом масле 60% — это чистая омега-3, — рассказывает Юлия. — Как-то я себе купила льняное масло в магазине, оно оказалось очень горьким. Тогда я задумалась, почему все полезное всегда горькое? Стала изучать вопрос, поняла, что льняное масло, которое продается в магазине, неправильное. Оно уже окисленное, потому что льняное масло очень быстро портится, если не соблюдать правильные условия хранения. Омега-3 очень неустойчива к температуре, и качественное масло не может стоять на полке в магазине просто так. Оно годно только месяц на самом деле, а омега-3 распадается так быстро. Именно поэтому масло и горчило. Правильное масло горчить не должно. Тогда я и узнала о существовании технологии производства масел в дубовых бочонках методом холодного отжима.





«Первоначальные вложения были минимальными — около $ 200−300»

Воплощение идеи в жизнь началось с изучения технологии и создания оборудования. Как рассказывает Юлия, Артур взял на себя техническую часть проекта.

— Я рассказала Артуру эту идею, он меня поддержал. Естественно, понятия не имела, как это делать. Артур дальше все придумал — как это делается, чертежи составил, мы нашли поставщиков, — вспоминает Юлия.

— Первоначальные вложения были минимальными — около $ 200−300. Я принял решение собирать пресс самостоятельно, что существенно снизило затраты. Нашел гидравлику, металл для конструкции, заказал в России дубовый бочонок и начал экспериментировать, — рассказывает Артур.

Сейчас у нас уже 4 больших пресса, и мы планируем заказать еще оборудование. Общая стоимость всего оборудования составляет около $ 10 тыс., — делится семейная пара.

Главная особенность нашего производства aley.by — работа исключительно на заказ. Это связано с коротким сроком хранения продукции.

— Мы делаем масло исключительно на заказ. Пока человек не напишет в директ, не оплатит заказ, мы делать ничего не будем. У нас нет никогда готового масла, — подчеркивает Юлия.

— Один отжим занимает порядка трех часов на одном прессе с небольшим количеством выхода масла. Берется сырье, насыпается в специальный пищевой мешочек, мешочек вкладывается в бочонок, бочонок ставится под пресс. С получаемым маслом не проводится никаких дополнительных манипуляций, — описывает процесс Артур.









































Особенность производства — использование дубовых бочонков для отжима масла, мы не используем капролоновые бочонки.

— Я врач и понимаю, что масло растворяет пластик. Мы предпочитаем использовать деревянные. Это традиционный способ изготовления масла, так делали наши прадеды, — объясняет Юлия.

«Рентабельность производства составляет около 70%, а выручка колеблется от месяца к месяцу — зимой спрос выше, летом ниже»

Бизнес развивается исключительно силами семейной пары. Юлия занимается медийной частью, Артур — техническими вопросами и производством.

— У нас нет команды, мы работаем вдвоем. Мы пытаемся делегировать, но у Артура есть принцип — никто не сделает лучше, чем я, — рассказывает Юлия.

Клиентская база составляет примерно 3000 человек, из которых ежемесячно покупают около 120 человек. Основной канал продаж — Instagram, где мы изначально набирали аудиторию через блогеров, а сейчас используем таргетированную рекламу. Реклама у блогеров сейчас работает плохо.

Рентабельность производства составляет около 70%, а выручка колеблется от месяца к месяцу — зимой спрос выше, летом ниже. Мы думали наоборот, что летом, когда овощи, фрукты, зелень клиентов будет больше, а вышло наоборот.

— Самый продаваемый товар — льняное масло. Именно при использовании льняного масла люди понимают разницу между сыродавлеными маслами и готовыми, которые стоят в магазине.





Она также подчеркивает особую ценность льняного масла для белорусов:

— Как врач скажу — это эликсир, который должен быть на каждой кухне. В силу определенных обстоятельств, широты, в которой мы живем, у нас нет рыбы северных морей, мы очень обделены омега-3. В льняном масле омега-3 — это 60% от объема. Мы не выросли возле моря, но у нас есть лен.

Производство практически безотходное — жмых, который остается после отжима, идет для изготовления гранолы, хлебцов и других продуктов.

— На белорусском рынке сыродавленных масел работают несколько игроков. Из крупных — 2 производителя, чуть поменьше — 5. Есть достаточно много небольших региональных производителей, — рассказывает Артур.

География продаж в основном ограничена Беларусью, хотя есть заказы из других стран — России, Прибалтики, ОАЭ. Люди часто покупают их масла в качестве подарков из Беларуси.

— Мы как-то посчитали, сколько вкладываем и сколько зарабатываем — иногда это несоизмеримо. Поднять цены мы не можем, потому по рынку цена примерно у всех одинаковая. Как только говорим, что закрываем наше маленькое производство, в этот момент приходит какой-то огромный заказ: то у кого-то ретрит, и там необходим просто вагон масла, то блогер заказал наше масло и сам рассказао о нем у себя в сторис, и уже от этого блогера к нам приходят люди. Именно в моменты, когда опускаются руки, у нас как будто октрывается «второе дыхание».

«Главное — попробовать, не бояться нестабильного заработка»

Главный совет начинающим предпринимателям от семейной пары — не бояться попробовать.

— Не бояться пробовать. Многие знакомые, с которыми мы разговариваем, устали от работы в найме, хотели бы что-то свое, но страшно. Страшно отказаться от стабильного заработка, потому что условно 15 и 25 числа каждого месяца, как бы кто хорошо или плохо не работал, на карточку придет определенная сумма, — говорит Артур.





— В своем деле такая стабильность невозможна. Насколько хорошо вы вложились, настолько и заработаете. Нельзя просто сидеть, качать ногой и надеяться, что клиенты будут приходить.

Что касается конкретно масляного бизнеса, Артур честно предупреждает о сложностях:

— Если хотите заниматься маслами, подумайте хорошо. Это непростой бизнес. Есть гораздо более простые концепты, масштабируемые. Это ручной труд, длительный, с небыстрой окупаемостью.