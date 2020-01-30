«Женщине под полтинник, а она идет качаться». Мама двоих детей - о том, как сбросила 16 кг за год

Источник материала: Tut.by

У минчанки Натальи Маханько вот-вот юбилей: ей исполняется пятьдесят. Еще два года назад руководительница одного из благотворительных проектов «Белгазпромбанка» выглядела старше своего возраста. Сегодня маму двоих детей не узнают хорошие знакомые, а случайные прохожие без повода делают комплименты. Все дело в том, что женщина заметно преобразилась: за год кардинально сменила образ жизни, полюбила себя и, как результат, сбросила шестнадцать лишних кило. GO.TUT.BY узнал, чего стоили глобальные перемены.



Фото из личного архива Натальи

«Мне сказали, что женщина в возрасте, да еще и после двух родов не может похудеть»

В юности у Натальи никогда не возникало проблем с весом. Она не знала, что такое диета, ела без ограничений — а стрелка весов не показывала больше 55 кило. С замужеством женщина стала проводить у плиты 80% свободного времени: уж очень любила готовить (не самые правильные блюда с точки зрения ЗОЖ). Они с мужем были не прочь вкусно покушать, и за 19 лет брака супруг Натальи поправился на 50 килограммов: стал весить 130 кило.

— Двенадцать лет назад, после рождения второго ребенка, и я стала весить 80 килограммов. Вес держался долго, так как я вела пассивный образ жизни. Плюс ко всему в то время я бросала курить и заедала стресс, — вспоминает Наталья. — Понемногу я похудела до 71,5 кило, и этот вес так со мной и остался. Когда-то мне сказали, что женщина в возрасте, да еще и после двух родов не может похудеть. Этот пунктик отложился в подсознании, и я даже не пыталась измениться.



Фото из личного архива Натальи

Женщина стала ловить себя на мысли, что уже на втором этаже у нее начинается одышка. А дискомфорт в теле породил нелюбовь к себе и снизил самооценку. Наталья мечтала преобразиться внешне, но при этом никак не пыталась исправить ситуацию. Тем более, муж ей говорил, что все прекрасно.

— Однажды я шла по гипермаркету и заметила, что мои руки трутся о «спасательный круг» на поясе, — именно в тот момент Наталья решила, что пора сказать себе стоп. — Сейчас я понимаю, что самое важное в похудении — мотивация. Не надо откладывать это дело на завтра, даже если у вас нет никакого плана. Алгоритм действий появится в процессе.

Так в ноябре 2017 года Наталья купила абонемент в тренажерку и решила «перейти на ПП». Тогда она при росте 164 сантиметра весила 71,5 килограмма.

«Я обожала пельмени, но не ем их уже два года»



Фото из личного архива Натальи

— Первый год мне было очень тяжело, так как пришлось полностью менять пищевые привычки. Трудно было отказаться от любимых блюд: борща, голубцов, драников и колдунов. А еще я обожала пельмени, но не ем их уже два года! Не буду врать, что получала одно удовольствие от правильной еды. Но я кайфовала от того, что у меня есть сила воли и что получается держать себя в руках.

Наталья вспоминает, что раньше просыпалась и сразу ехала на работу. Первый раз она ела в обед. Второй прием пищи был поздно вечером. Причем это полноценный набор блюд: пюре, котлеты, салат и чай со сладостями. Сейчас женщина ест пять раз в день и следит за балансом белков, жиров и углеводов. В день употребляет 1800 калорий. А еще обязательно выпивает 2−3 литра воды.

— Утро у меня начинается с двух стаканов воды и витаминов. Потом съедаю кашу на воде и кусочек сыра или лосося. Через два часа у меня перекус. Чаще всего это большое яблоко или апельсин, иногда сухофрукты. Бананов, хурмы и винограда стараюсь избегать — уж очень они калорийные, — рассказывает она про свой рацион. — На обед чаще всего выбираю мясо с овощами, иногда делаю крем-суп из брокколи, шпината или брюссельской капусты. После обеда перекусываю молочным: творожком, сырниками или ленивыми варениками из ржаной муки. Ужинаю я после тренировки чем-нибудь легким: омлетом или кефиром.



Фото из личного архива Натальи

Из рациона пришлось исключить многие продукты: жареное и сладкое, газировку, фаст-фуд, хлеб. Зато довелось попробовать гораздо больше новых. Это филе индейки, тушеная рыба, авокадо, самые разные специи, облепиховое масло.

— Когда мне хочется сладкого, съедаю маленькую плитку горького шоколада. Изредка могу съесть конфетку или маленький кусочек торта. Главное — не наесться, а получить от еды удовольствие.

Наталья признается, что через полгода привыкла к новому режиму питания. И сейчас не понимает, как раньше могла питаться по-другому. Салат «Оливье» или котлеты из кулинарии для нее — нонсенс, а поход в кафе — исключение из правил и только по серьезному поводу.

«Женщине под полтинник, а она идет качаться»



Фото из личного архива Натальи

— До того как я решила взять себя в руки, я вела очень пассивный образ жизни: работа — дом, и на этом все. Мне было даже лень пройтись. Муж меня привозил и отвозил на работу, в магазин мы всегда ездили на машине, а в офисе — весь день за компьютером. Полгода я пыталась похудеть только с помощью ограничений в еде. Брала ПП-продукты, садилась перед телевизором и молча их съедала. Да, я выбирала правильную пищу, но не худела вообще.

Сейчас каждый будний день после работы у Натальи по плану тренажерный зал:

— Когда я решила, что пора идти в тренажерку, то вообще не понимала, что это такое. Думала, как это я, хрупкая женщина, буду таскать гантели, гири и штанги. Боялась, что на меня будут косо смотреть: «Женщине под полтинник, а она идет качаться». А на деле оказалось, что большинство людей в зале как раз-таки с животиками, тоже хотят привести себя в форму.

В тренажерном зале Наталья познакомилась с единомышленницами и открыла для себя удивительную вещь: в некоторых семьях супруги не принимают желание второй половины поменяться в лучшую сторону. Вместо поддержки начинают использовать неприемлемые методы: ревновать, запрещать тренироваться, ограничивать в финансах… Тогда Наталья осознала, что не одна столкнулась с непониманием в семье.



Фото из личного архива Натальи

В тренажерке ее очень стимулировал именно контроль со стороны. Она до сих пор предпочитает индивидуальные занятия с тренером, который направляет ее в питании и помогает правильно подходить к физическим нагрузкам. Одна такая тренировка стоит около 25 рублей. Если учесть, что их две-три в неделю, то на новую статью расходов — спорт — у Натальи стало уходить около 15% зарплаты.

Кроме регулярных занятий в зале, Наталья пересела с машины на велосипед. Лифтом пользуется только в исключительных случаях, когда сильно спешит. И практически каждые выходные, вне зависимости от погоды, отправляется с единомышленниками в походы по Беларуси. Во время отпуска женщина путешествует по горам: уже побывала в Хибинах и горах Испании, в планах — Кавказ.

— За два года я попробовала много видов активности — занималась на петлях, танцевала зумбу, осваивала суставную гимнастику и стретчинг. Знаю точно, что ближайшие годы не смогу жить без гирь и гантелей. Не обязательно выбирать силовые занятия, важно найти что-то свое.

«Чувствую себя моложе на лет двадцать»



Фото из личного архива Натальи

Вес у Натальи уходил медленно, но верно. Показательным стал забавный случай. Женщина встретила в банке знакомую, с которой не виделась около года. Та сначала приняла Наталью за свою студентку. На тот момент фигура женщины заметно поменялась, а весы показывали 56 кило.

— Для меня своеобразным признанием новой внешности стало то, что меня перестали узнавать знакомые, с которыми не виделась несколько лет. А еще я начала получать комплименты, причем чаще от женщин и молодых людей. Это очень приятно. Я будто помолодела душой — лет на двадцать.

Стабильный вес — 54−56 килограммов — держится у мамы двоих детей уже больше года. Наталья полностью сменила гардероб с 48-го размера на 42-й. Раз в полгода женщина старается проходить полное медобследование, чтобы понимать, в каком состоянии находится ее организм. Неудивительно, что с новым образом жизни показатели только улучшились.



Фото из личного архива Натальи

— В похудении очень важно себя поощрять. За каждый сброшенный килограмм я баловала себя новой маечкой, за пять килограмм — спортивными штанишками. Минус 10 кило отпраздновала новыми кроссовками. Начинающим зожникам советую найти единомышленника, а лучше — наставника, который может дать квалифицированный совет. Я вижу мотиваторов в лице тренера или профессионального диетолога.

В таком деле, как похудение, немаловажна поддержка близких. Грандиозный план Натальи по похудению поддержала ее 26-летняя дочка. А вот супруг, к сожалению, долго не принимал перемены в жене и сопротивлялся им. Сейчас муж Натальи старается тренироваться самостоятельно и меняет привычки в питании. Результат уже заметен: ушли около 15 килограммов.