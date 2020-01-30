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Уже точно: "Евроторг" закрывает "Магию"

30.01.2020 15:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «Евроторг» распространила пресс-релиз по итогам 2019 года, где подтверждается информация источников Office Life о том, что сеть «Магия» закрывается.

«Мы закрываем тестовое направление — дрогери-магазины „Магия“, результаты которого оказались ниже наших ожиданий (вклад дрогери-бизнеса в чистую розничную выручку был незначительным — менее 1,4%)», — цитируются в релизе слова гендиректора «Евроторга» Андрея Зубкова.

По данным Торгового реестра, сейчас есть 104 действующих точки «Магии», а 57 магазинов уже исключены из реестра. В том числе 34 точки исключены в январе 2020 года.
 
 
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Компания «Евроторг» распространила пресс-релиз по итогам 2019 года, где подтверждается информация источников Office Life о том, что сеть «Магия» закрывается.
 
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