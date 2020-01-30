«Мы закрываем тестовое направление — дрогери-магазины „Магия“, результаты которого оказались ниже наших ожиданий (вклад дрогери-бизнеса в чистую розничную выручку был незначительным — менее 1,4%)», — цитируются в релизе слова гендиректора «Евроторга» Андрея Зубкова.





По данным Торгового реестра, сейчас есть 104 действующих точки «Магии», а 57 магазинов уже исключены из реестра. В том числе 34 точки исключены в январе 2020 года.