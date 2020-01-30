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Профилактическую акцию провели на дорогах райцента сотрудники ГАИ и отряд ЮИД Ушачской школы
30.01.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
29 января сотрудники ОГАИ Ушачского РОВД совместно с отрядом ЮИД Ушачской школы в рамках проведения с 23 по 29 января на территории г.п. Ушачи и Ушачского района профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов вышли на улицы райцентра, где провели работу с населением: напомнили о необходимости соблюдения ПДД и оказания помощи незащищённой категории участников дорожного движения, правилах проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Многим водителям и пешеходам в этот день вручены тематические листовки.
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29 января сотрудники ОГАИ Ушачского РОВД совместно с отрядом ЮИД Ушачской школы в рамках проведения с 23 по 29 января на территории г.п. Ушачи и Ушачского района...
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