Профилактическую акцию провели на дорогах райцента сотрудники ГАИ и отряд ЮИД Ушачской школы

Источник материала: Патриот (Ушачи)

29 января сотрудники ОГАИ Ушачского РОВД совместно с отрядом ЮИД Ушачской школы в рамках проведения с 23 по 29 января на территории г.п. Ушачи и Ушачского района профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов вышли на улицы райцентра, где провели работу с населением: напомнили о необходимости соблюдения ПДД и оказания помощи незащищённой категории участников дорожного движения, правилах проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Многим водителям и пешеходам в этот день вручены тематические листовки.









